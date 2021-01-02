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السبت، 02-01-2021 04:33 م

أهم 3 ميزات قدمها متصفح كروم في 2020

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الوكيل الإخباري _ كان عام 2020، مليئا بالتغييرات والتحسينات على صناعة التكنولوجيا؛ حيث أصبح مجال الإنترنت أكثر أهمية لجميع الأشخاص حول العالم بفضل جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي أثر على الملايين من الأشخاص الذين بدوأ جميعا العمل من المنزل مع بدية العام المنصرم.


حيث قدمت شركة "جوجل" الأمريكية، العديد التحديثات لمتصفح كروم Chrome في عام 2020، وبفضل العديد من التحسينات الجديدة أصبح العمل من المنزل أكثر سهولة بما في ذلك: تحسين السرعة والأمان ومجموعة واسعة من الميزات الجديدة .

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1. ميزة Tab Groups
هي ميزة كانت متاحة على كروم ولكنها تلقت تحسينات كبيرة خلال عام 2020، تسمح لك بتنظيم علامات التبويب النشيطة في مجموعات على إصدار سطح المكتب من المتصفح، يمكنك بسهولة تجميع مواقع الويب المتشابهة معًا وإخفاء علامات التبويب المصغرة الكثيرة المفتوحة.


2.  قارئ PDF محسن
أطلقت شركة "جوجل" إصدارا جديدا من عارض PDF المدمج في متصفح كروم في شهر نوفمبر الماضي، أصبح (Viewer PDF) يتضمن الآن شريطًا جانبيًا يقوم بمعاينة جميع الصفحات، وتقع أزرار التكبير والتصغير في الجزء العلوي من الشاشة مع زر تدوير مخفى، وخيار ضبط على الصفحة ويتضمن القائمة يوجد أيضا خيار جديد لعرض الصفحات جنبا إلى جنب، إلى جانب أزرار تكبير وتصغير مرئية بصفحة المتصفح.

3. أدوات جديدة لحظر الإعلانات:
قدم متصفح كروم Chrome، أدوات جديدة نفسه لحظر الإعلانات داخل المتصفح نفسه، والتي تعمل بشكل افتراضي، حيث يقوم المتصفح الآن بحظر الإعلانات كثيفة الموارد التي تستهلك الكثير من باقة الإنترنت أو تستهلك الكثير من الموارد مثل المعالج والرامات الخاصة بجهازك، حيث تحتوي بعض الإعلانات المزعجة على مقاطع فيديو أو أكواد برمجية معينة تتسبب في استهلاك موارد الحاسب بشكل كبير.


المصدر : صدى البلد 

 



 




 

 


 

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