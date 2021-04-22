الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تمديد العمل حتى السادسة مساء في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملك : الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم

وزير الصحة يقرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأوبئة

الملك يطلب بإعادة النظر بموقوفي قضية الفتنة

وزير الصحة يقرر اعفاء أبو سل من ادارة البرنامج الوطني للتطعيم

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء ذيبان

تعميم من رئيس الوزراء بشر الخصاونة - وثيقة

لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة مدوية حول حظر الجمعة

الغذاء والدواء: 1801 زيارة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

الخميس، 22-04-2021 03:40 م

أهم 6 نصائح للتخلص من البيانات الإلكترونية غير الضرورية

medium_2021-04-22-6b6232dbf1


الوكيل الاخباري - حددت فيريتاس تكنولوجيز مجموعة من أفضل الممارسات التي من شأنها تمكين المؤسسات في جميع أنحاء العالم من التخلص بثقة من البيانات غير الضرورية، ومساعدتها على الحد من التكاليف والانبعاثات الضارة لكوكبنا وتعزيز الامتثال؛ وهي:
 
1. تحديد جميع مخازن البيانات، والاطلاع على البيانات بشكل عام: يعتبر تخطيط البيانات واكتشافها الخطوات الأولى لفهم كيفية تدفق المعلومات في أي مؤسسة. ويمثل اكتساب إمكانية الاطلاع على مخازن البيانات والمعلومات الحساسة، ومعرفة الأشخاص القادرين على الوصول إليها ومدة الاحتفاظ بها، خطوة أولى بالغة الأهمية في متابعة البيانات المظلمة، وأساساً رئيسياً للخطوات التالية.

اضافة اعلان

2. تحديد البيانات المظلمة: تتيح المنهجية الاستباقية في إدارة البيانات للمؤسسات الحصول على رؤية واضحة للبنية التحتية لبياناتها، وآليات تخزينها وإنشاء نسخة احتياطية منها، بحيث تتمكن من التحكم بالمخاطر المرتبطة بالبيانات، واتخاذ قرارات مدروسة جيداً بشأن ما يمكن حذفه منها بثقة.


3. أتمتة الإجراءات الدورية لاكتشاف البيانات وتحديدها: لمواكبة ثورة البيانات، يجب أن تتجه الشركات نحو أتمتة عمليات التحليل والتتبع ورفع التقارير الضرورية للامتثال بالمساءلة المؤسسية عن البيانات المظلمة، واستخدام الملفات والأمان. وقد تحتاج الشركات معالجة أحجام مهولة من البيانات والملفات، وبالتالي، يجب أن تتكامل منهجية تحديد الملفات مع حلول الأرشفة والنسخ الاحتياطي والأمان، لمنع أي فقدان للبيانات، وضمان الاحتفاظ بالبيانات وفقاً للسياسة.


4. تقليص البيانات إلى حدودها الدنيا، وتحديدها بالضوابط: يسهم تقليص البيانات إلى حدودها الدنيا وتحديدها بضوابط حسب غرض استخدامها في ضمان تخفيض المؤسسات لكمية بياناتها المخزنة، والتأكد من ارتباط ما يتم الاحتفاظ به بشكل مباشر مع الغرض الذي جُمع لأجله. وتتيح محركات التصنيف والاحتفاظ المرن والسياسة المتوافقة مع إجراء عمليات الحذف الموثوق للمعلومات غير ذات الصلة، ما يعتبر حجر الزاوية لأي مشروع بيانات مظلمة، وامتثالاً على مستوى الشركة.

5. المراقبة لضمان الالتزام المستمر بمعايير الامتثال: توّفر قواعد الامتثال، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، ينبغي على جميع المؤسسات الإبلاغ عن أنواع محددة من انتهاكات البيانات إلى الجهات الإشرافية ذات الصلة، والأفراد المتضرّرين في بعض الأوقات. ويجب أن تقيّم المؤسسات قدرتها على مراقبة أنشطة الانتهاك، والمسارعة لبدء إجراءات الإبلاغ ضماناً للامتثال.


6. ترسيخ ثقافة الامتثال: عندما تُدار البيانات بشكل صحيح، تتحول إلى مورد بالغ الأهمية للشركات. لكن البيانات المظلمة تشكل عناصر ضارّة تعيق الشركات عن ممارسة أعمالها. ويجب توظيف السياسات ومبادرات التدريب والتواصل لتعزيز توعية الموظفين حول مخاطر منهجية التخزين الكامل للبيانات. وتعتبر مشاركة المسؤولين التنفيذيين أمراً بالغ الأهمية، إذ أن تغيير ثقافة الشركة يبدأ من أعلى المستويات في المؤسسة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
amazon-jpg-27479118318952602

أمازون تبدأ تغليف كوكب الأرض بالإنترنت

https___hypebeast.com_image_2019_04_microsoft-worth-1-trillion-dollars-stock-value-001-768x512

'مايكروسوفت' تطور تقنية تمنح عقلك قسطا من الراحة

image

5 استخدامات غير تقليدية لـ'خرائط غوغل'

826045d0-1b4a-493d-bf6c-5dd4c61af97b

خاصية جديدة من انستغرام لمعالجة خطاب الكراهية

واتساب3

واتسآب تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين

1048758395_0_159_3074_1822_1000x541_80_0_0_95c323ab14b28150e7677c27d95e1dec

آمازون تطلق أقمارا صناعية بمحركات روسية

أخبار متعلقة
https___hypebeast.com_image_2019_04_microsoft-worth-1-trillion-dollars-stock-value-001-768x512

'مايكروسوفت' تطور تقنية تمنح عقلك قسطا من الراحة

image

5 استخدامات غير تقليدية لـ'خرائط غوغل'

akrales_170602_1743_0020.0

اكتشاف جديد يثبت وجود 'سوس تويتر'

2019_2_6_10_36_7_997

التراجع عن قرار أثار غضب عشاق ألعاب 'بلايستيشن'

1644064311607502695

الأكبر في تاريخ وسائل التواصل.. الأزمات التقنية تلاحق تويتر

322808_3_1618748388

واتسآب يقطع الاتصال عن بعض مستخدميه في مايو