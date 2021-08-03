أوامر سيري في iOS 15 التي تعمل دون اتصال بالإنترنت

الوكيل الإخباري - أحد أهم التحديثات على سيري في iOS 15 أنك تستطيع استخدامها دون اتصال بالإنترنت، ولكن لا تعمل جميع أوامر سيري دون اتصال بالإنترنت.





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تعمل بعض أوامر سيري دون الحاجة لإتصال بالإنترنت، وذلك بفضل التطور الذي حدث على الذكاء الاصطناعي في iOS 15.

وتعمل الأوامر التالية دون الحاجة للإتصال بالإنترنت:



1- ضبط وتغيير المؤقت الذاتي

2- ضبط المنبه وتغييره

3- تشغيل وضع الطيران وإغلاقه

4- تشغيل البلوتوث وإغلاقه

5- رفع درجة الصوت وخفضها

6- فتح أي تطبيق تم تثبيته في الهاتف

7- الإنتقال للمقطع الموسيقي التالي.

ويعتبر أمر الإنتقال للمقطع الموسيقي التالي الأمر الوحيد الذي يعمل مع تطبيقات الموسيقى، حيث تحتاج للإنترنت إذا أردت تشغيل مقطع بعينه أو غيرها من الأمور.



ويمكنك استخدام أوامر سيري دون إنترنت بالشكل المعتاد، وذلك عبر مناداة سيري و إخبارها بالأمر بعد ذلك.

وتعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي دون الحاجة لتفعيلها، حيث لا يوجد اختيار لتفعيل أو إغلاق الخاصية.



لذلك عندما تقوم بتحديث هاتفك والإنتقال لنظام iOS 15، فإنك تجد سيري تعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل من قبلك.

ولكن توجد بعض الأوامر التي لا تعمل مع سيري دون الإتصال بالإنترنت مثل:



1- إغلاق التطبيقات.

2- القيام بأي أمر داخل التطبيق.

3- التحكم في الملفات الموسيقية التي تم تثبيتها على الهاتف.

4- إجراء المكالمات أو الرد على البريد الإلكتروني والرسائل.



ولا يوجد سبب واضح لكون هذه الأوامر لا تعمل دون إنترنت، وربما يرجع الأمر للقدرات البرمجية للذكاء الاصطناعي في iOS 15.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





