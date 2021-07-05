أوبرا أول متصفح بديل لأجهزة كروم بوك

الوكيل الإخباري - أصبح متصفح أوبرا أول متصفح بديل محسن لأجهزة كروم بوك في العالم، ويجلب متصفح أوبرا العديد من الميزات التي لم تكن متوفرة سابقًا عبر منصة Chrome OS، بما في ذلك متصفح VPN مجاني وغير محدود ودون سجلات، وبرامج مراسلة مدمجة، وحظر الإعلانات، ومانع ملفات تعريف الارتباط، وسمات الألوان.





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ومع بيع 30 مليون جهاز كروم بوك في عام 2020، وتوقع أن يتم شحن 40 مليون جهاز إضافي في عام 2021، أصبح Chrome OS نظام تشغيل مهمًا يختاره الكثيرون للعمل والتعليم.



ونمت شحنات كروم بوك بنسبة 276 في المئة في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى.

وحتى مع تزايد شعبيتها، كانت أجهزة كروم بوك تفتقر حتى الآن إلى متصفح بديل كامل الميزات لمتصفح جوجل كروم الذي تم تحسينه لهذه الأجهزة المحددة.



ووفقًا لدراسة أجرتها شركة أوبرا، يميل الأشخاص إلى استخدام أكثر من متصفح واحد ويريدون متصفحات مختلفة لأغراض مختلفة.



وأصبح أوبرا أول متصفح بديل محسن لجهاز كروم بوك الذي يمنحهم هذا الاختيار. وتعد أجهزة كروم بوك بواجهة سهلة الاستخدام وشاشات تعمل باللمس، وهي مثالية لتلبية احتياجات الأشخاص اليومية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية