أوبرا تطرح متصفح Opera GX

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ويسمح Flow للمستخدم بالحفاظ على المزامنة بين سطح المكتب والأجهزة المحمولة وكذلك مشاركة الملفات والرسائل بين المتصفحات بسهولة.



بالإضافة إلى ذلك نما Opera GX ليصبح أكبر خادم تقني عبر ديسكورد، حيث تضم قناته حاليًا أكثر من 290 ألف عضو.



وقال ماسيج كوسيمبا، مدير منتج Opera GX: إن الشركة بدأت العمل على قاعدة التعليمات البرمجية الشاملة في عام 2018. وأن Opera GX mobile قيد التطوير لمدة ستة أشهر.



وأضاف: بالنظر إلى أنه مبني على تقنية أوبرا، فقد تمكنا من التحرك بسرعة وبناء متصفح الهاتف المحمول الذي يركز على الألعاب خلال الأشهر الستة الماضية. وما زلنا نقدم متصفحًا بمجموعة ميزات فائقة إلى حد كبير.



ويعد متصفح Opera GX للأجهزة المحمولة بمثابة استجابة مباشرة لطلبات مستخدمي نسخة سطح المكتب من Opera GX من أجل تطوير إصدار للأجهزة المحمولة أيضًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية