'أوبن إيه آي' تتيح لجميع المستخدمين محرّكها المخصص للبحث

ولا يحتاج المستخدم سوى إلى حساب، حتى لو كان مجانياً، لطرح أسئلة على «تشات جي بي تي» عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلاً، والحصول على رد مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونية.
وأوضح المسؤول في «أوبن إيه آي» كيفن ويل، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، أمس (الاثنين)، أن إضافة هذه الميزة «توفّر لـ(تشات جي بي تي) القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وبالطبع البحث عن الإجابات على الإنترنت».
ولم يعد التطبيق تالياً يتكل فقط على الكتلة الضخمة من البيانات المتراكمة قبل تاريخ سابق.
ويمكنه أيضاً عرض الإجابات على خريطة، مثل خدمة ««غوغل مابس» للخرائط.
كذلك يمكن لوضعية المحادثة الشفهية مع «تشات جي بي تي» أيضاً استخلاص الإجابات من الإنترنت لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.
وأضافت ««غوغل» في الربيع الماضي إلى محرّكها المخصص للبحث خاصيّة «إيه آي أوفرفيوز» AI Overviews الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتيح، مثل «تشات جي بي تي سيرش»، الحصول على إجابة مفصّلة عن استفسار يُطرح باللغة اليومية.
وأضافت ««مايكروسوفت» الذكاء الاصطناعي إلى محركها للبحث ««بينغ».
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