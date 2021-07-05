أوروبا تحذر أبل من استغلال الخصوصية كحجة للاحتكار

الوكيل الإخباري - حذرت مارغريت فيستاجر رئيسة التكنولوجيا في أوروبا شركة آبل المصنعة لأجهزة آيفون من استخدام مخاوف الخصوصية والأمان لدرء المنافسة عبر متجرها للتطبيقات، وهي الأسباب التي قدمها الرئيس التنفيذي تيم كوك لعدم السماح للمستخدمين بتثبيت البرامج من خارج المتجر.

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واقترحت فيستاجر، التي تشغل أيضًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، في العام الماضي قواعد تسمى قانون الأسواق الرقمية DMA من شأنها أن تجبر شركة آبل على فتح متجر التطبيقات حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل التطبيقات من الإنترنت أو من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية في ممارسة تعرف باسم التحميل الجانبي.

وقال كوك، متحدثًا في حدث الشهر الماضي: إن الاقتراح يدمر أمان وخصوصية أجهزة آيفون، فيما أوضحت فيستاجر أنها تشارك كوك مخاوفه الأمنية.



وقالت فيستاجر لوكالة رويترز: أعتقد أن الخصوصية والأمن لهما أهمية قصوى للجميع،ولكن من المهم أيضًا عدم استخدامها درعًا ضد المنافسة، وذلك لأنني أعتقد أن العملاء لن يتخلوا عن الأمان أو الخصوصية إذا استخدموا متجر تطبيقات آخر أو إذا قاموا بالتحميل الجانبي.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







