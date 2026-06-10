أوروبا تضغط على ميتا... وواتساب يُفتح أمام منافسي الذكاء الاصطناعي

10:36 م

الوكيل الإخباري- تواجه شركة ميتا ضغوطاً متزايدة من الجهات التنظيمية الأوروبية، بعدما أصدرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أمراً مؤقتاً يلزم الشركة بالسماح لخدمات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة للشركات المنافسة باستخدام منصة WhatsApp مجاناً إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ممارساتها التجارية. اضافة اعلان





وجاء القرار عقب شكاوى تقدمت بها شركات أوروبية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، اتهمت ميتا باستغلال نفوذها في سوق تطبيقات المراسلة الفورية لتقييد وصول المنافسين إلى خدمات واتساب للأعمال.



وبحسب التقرير، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً في ديسمبر 2025 بعد تلقي شكاوى من عدة شركات، من بينها شركة The Interaction Company المطورة للمساعد الذكي Poke.com، إلى جانب شركتي Agentik وشركة إسبانية منافسة.



وكانت ميتا قد منعت خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة من الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business في أكتوبر 2025، فيما استثنت مساعدها الخاص "Meta AI" من هذه القيود.



وفي وقت لاحق، سمحت الشركة للمنافسين باستخدام المنصة، لكنها فرضت رسوماً اعتبرتها المفوضية الأوروبية مرتفعة للغاية، بما يجعل المنافسة غير مجدية من الناحية الاقتصادية، وهو ما دفع الجهات التنظيمية إلى التدخل وإصدار القرار المؤقت بانتظار نتائج التحقيق.





