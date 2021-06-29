الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 11:30 ص

أوفيس يحصل على تصميم جديد

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الوكيل الإخباري - يبدو من الغريب بعض الشيء أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يأتي إصدار Arm 64 بت من أوفيس إلى ويندوز، وذلك بعد أن حصلت حواسيب ماك العاملة بمعالج M1 على نسخة أصلية في أواخر العام الماضي.

وهناك أيضًا بعض الميزات التي تذكرها مايكروسوفت لم تأتي إلى إصدار Arm من أوفيس حتى الآن. وذلك بالرغم من أن هذا متوقع نظرًا لأنه حاليًا في المرحلة التجريبية.

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بالإضافة إلى التواجد في برنامج أوفيس إنسايدر. فإن أولئك الذين يرغبون في اختبار الحزمة الإنتاجية 64 بت عبر جهاز Arm يتعين عليهم أيضًا تشغيل معاينة ويندوز 11.

 

ويتعين عليهم أيضًا إزالة تثبيت أي إصدارات 32 بت من أوفيس قاموا بتثبيتها قبل إعادة تثبيت أوفيس والتحديث إلى الإصدار التجريبي.


وإذا كنت تشغل الإصدار التجريبي من الحزمة الإنتاجية عبر نظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11. فيجب أن تكون قادرًا على رؤية التصميم المحدث من خلال لوحة Coming Soon في Word أو Excel أو PowerPoint أو OneNote.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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