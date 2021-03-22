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الإثنين، 22-03-2021 11:46 ص

أول تحرك من مايكروسوفت لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية عن أول تحرك تجريه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق.

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وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن مايكروسوفت بدأت في تنفيذ إجراء أمني، لمنع عمليات استغلال خوادمها، وتأثيرها على مستخدمي خدماتها.

 

وستعالج تلك الإجراءات الأمنية 4 عيوب رئيسية في خوادم "مايكروسوفت"، بطرحها تحديثا في برنامجها "مايكروسوفت ديفيندر" المقاوم للفيروسات.

 

ويتمكن تحديث "مايكروسوفت ديفندر" من معالجة أكثر نقاط الضعف خطورة في خوادم خدمات الشركة الأمريكية المختلفة، وتمنع أي استغلال لها من قبل هاكرز أو متطفلين.


ومع ذلك، تحذر "مايكروسوفت" من أن هذا مجرد تخفيف مؤقت يهدف إلى حماية العملاء أثناء قيامهم بتنفيذ التحديث الأمني الشامل.

 

سبوتنيك

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