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الأربعاء، 06-03-2024 08:57 ص

أول تعليق لـ ميتا على العطل الذي أصاب فيسبوك وانستغرام

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الوكيل الإخباري- تعطلت منصات شركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، عن آلاف المستخدمين، مساء  الثلاثاء، قبل أن تعلن الشبكة الأم حل "المشكلة الفنية".

أبلغ ما يصل إلى 500 ألف من مستخدمي فيسبوك عن مشكلات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع، الثلاثاء، وفقًا لموقع Down Detector الذي يتتبع انقطاع الخدمة. 

تم إصدار حوالي 50 ألف بلاغ انقطاع فيما يتعلق بإنستغرام و10 آلاف بلاغ آخر لفيسبوك مسنجر، على الرغم من أن عدد التقارير قد بدأ بالفعل في الانخفاض خلال ساعة من بدايتها .

اكتشف بعض المستخدمين أنه تم تسجيل خروجهم من حساباتهم على فيسبوك. تلقى آخرون إشعارات على إنستغرام تفيد بحدوث خطأ ما.

كما تعطل تطبيق ثريدز، وهي نسخة شركة ميتا المنافسة لمنصة إيلون ماسك، إكس (تويتر سابقًا)، وأظهر للمستخدمين رسالة تقول "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى".

لاحقاً، قالت شركة ميتا إنها حلت الانقطاع، الذي أرجعت سببه إلى "مشكلة فنية".

وقال آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في مواجهة الأشخاص صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا. لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج".

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سي ان ان

 




 

 


 

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