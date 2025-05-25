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أول تعليق من إيلون ماسك بعد الأعطال في منصة "إكس"

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أرشيفية
 
الأحد، 25-05-2025 12:39 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعد العطل الكبير في عمل منصته الاجتماعية "إكس"، أنه ينوي إيلاء المزيد من الاهتمام لشركاته.

وكتب ماسك على "إكس"، معلقا على المعلومات حول العطل في المنصة: "عدت للعمل بنظام 24/7، والنوم في غرف الاجتماعات، وغرف الخوادم، وفي المصنع. عليّ أن أركز بشدة على "إكس"، و"إكسAL" و"تيسلا" وإطلاق "ستار شيب" الأسبوع المقبل، الأعطال التي حدثت هذا الأسبوع في "إكس" تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسينات تشغيلية كبيرة".

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وذكرت شركة تحليل البيانات "نت بلوكس" في وقت سابق أن بعض مستخدمي المنصة تعرضوا لانقطاعات في الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع.


وأوضحت الشركة أن هذه الانقطاعات لا تعود إلى مشاكل في الاتصال بالإنترنت أو إلى قيود مفروضة في دول معينة فيما لم يتضح سبب العطل حتى الآن.


وكانت المنصة قد شهدت مؤخرا خللا تقنيا مفاجئا أدى إلى تعطل بعض الخدمات الأساسية داخل المنصة منها النشر ومتابعة المحتوى.

 

RT

 
gnews

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