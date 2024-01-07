أول تغيير على لوحة المفاتيح منذ 3 عقود..مايكروسوفت أضافت زرا جديدا

الوكيل الإخباري - أضافت شركة مايكروسوفت، زراً إلى لوحة مفاتيح نظام التشغيل "Windows"، بمجرد ضغطه يفتح نافذة دردشة تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Copilot"، مع توفر أول الأجهزة التي تحتوي على المفتاح الجديد هذا الشهر.

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ويعد مفتاح "Copilot"، الذي سيوضع على يمين شريط المسافة، أول تغيير في تخطيط لوحة مفاتيح "Windows" منذ أن أضافت "مايكروسوفت" مفتاح Windows/Start في عام 1994، مما يؤكد التزام الشركة بالذكاء الاصطناعي.

سيعرض شركاء أجهزة Microsoft أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام Windows 11 مع زر Copilot خلال الأيام المقبلة في مؤتمر التكنولوجيا CES، وبمرور الوقت، ستصبح ميزة مطلوبة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".



وسيساعد الاختصار المستخدمين على إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

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