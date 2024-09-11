 
الأربعاء 2024-09-11 04:49 م
 
 

أول رد من آبل إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية

شركة آبل
شركة آبل
الأربعاء، 11-09-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-   أعربت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل عن "خيبة أملها" إزاء الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي والذي يقضي بأن تدفع الشركة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة.

اضافة اعلان


يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في عام 2016 أمراً لشركة آبل بدفع ضرائب بمليارات اليورو، بدعوى أن الشركة الأمريكية تجنبت سداد الضرائب المستحقة في أيرلندا. وقال ممثل شركة آبل: "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أن دخلنا يخضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، وفقاً لما يقتضيه قانون الضرائب الدولي".

 

وفي النزاع القانوني المطول، أقامت شركة آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها، غير أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت حكم المحكمة العامة في نهاية المطاف. وقال ممثل شركة آبل: "نحن ندفع دائماً كافة الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل، ولم يكن هناك اتفاق خاص على الإطلاق". وأضاف ممثل الشركة: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، حيث إن المحكمة العامة راجعت في السابق الحقائق وأبطلت هذه الدعوى بشكل قاطع".

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال الفرز

أخبار محلية إعلان نواب "إربد الأولى".. أسماء

النائب الأسبق فواز الزعبي

أخبار محلية لأول مرة.. فواز الزعبي يخفق بالوصول للبرلمان

خلال الفرز أمس | تصوير: نادر أبوحية

أخبار محلية نتائج الدائرة الثانية في عمان .. "أسماء"

شركة آبل

تكنولوجيا أول رد من آبل إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية

غزة

فلسطين الرعاية الصحية في غزة بوضع كارثي

تعبيرية

طب وصحة 7 فوائد لتناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

تعبيرية

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك حال الاستحمام بالماء الساخن بعد الأكل مباشرة؟

غزة

فلسطين استشهاد طفل وإصابة فلسطينيين في قصف على خان يونس



 


الأكثر مشاهدة





عاجل