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الأربعاء، 13-01-2021 12:10 م

إجراء عاجل من تطبيق واتساب لاحتواء الخطر الذي يهدده

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الوكيل الإخباري_ شاركت منصة التراسل الفوري الشهير “واتساب” صفحة أسئلة وأجوبة جديدة عبر موقعها الإلكتروني من أجل تحديد موقفها بشأن خصوصية المستخدم.
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وحسبما جاء في صفحة الأسئلة الشائعة الجديدة: “نريد أن نكون واضحين أن تحديث السياسة لا يؤثر في خصوصية رسائلك مع الأصدقاء أو العائلة بأي شكل من الأشكال. وبدلاً من ذلك، يتضمن هذا التحديث التغييرات المتعلقة بالمراسلة مع الأنشطة التجارية عبر واتساب. وهو أمر اختياري، ويوفر مزيداً من الشفافية حول كيفية جمع البيانات واستخدامها”.

واشارت المنصة من خلال الأسئلة الشائعة الى أنه لا أحد يقرأ سجلات رسائل المستخدمين أو يستمع إلى مكالماتهم، بما في ذلك واتساب أو فيسبوك. ولا يجري تخزين بيانات الموقع أو مشاركة معلومات الاتصال مع فيسبوك.

وكشف “ويل كاثكارت” رئيس واتساب أنه “ليس بالإمكان رؤية محادثاتك الخاصة أو مكالماتك بسبب التشفير من طرف إلى طرف. ونحن ملتزمون بهذه التكنولوجيا وملتزمون بالدفاع عنها عالمياً”.

وأضاف: “من المهم بالنسبة لنا أن نكون واضحين أن هذا التحديث يصف الاتصالات التجارية ولا يغير ممارسات مشاركة بيانات واتساب مع فيسبوك. ولا يؤثر في كيفية تواصل الأشخاص بشكل خاص مع الأصدقاء أو العائلة أينما كانوا في العالم”.


وتقول سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب: “بصفتها جزءًا من عائلة شركات فيسبوك. فإن واتساب تتلقى معلومات من هذه المجموعة من الشركات وتشارك المعلومات معها، ويجوز لنا استخدام المعلومات التي نتلقاها منهم. وقد يستخدمون المعلومات التي نشاركها معهم، للمساعدة في تشغيل الخدمات وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها”.

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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