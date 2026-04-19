إحذروا.. ثغرة أمنية في التعرّف على الوجه تُهدد الهواتف الذكية

تعبيرية
 
الأحد، 19-04-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت منظمة Which من ثغرة أمنية واسعة في أنظمة التعرّف على الوجه في عدد كبير من الهواتف الذكية، بعد أن أظهرت اختبارات أن هذه التقنية يمكن خداعها بسهولة باستخدام صور مطبوعة.اضافة اعلان


وبيّن بحث أجرته المنظمة أن 60% من الهواتف الشائعة يمكن فتح قفلها عبر صور ثنائية الأبعاد، دون الحاجة إلى وجود الشخص الحقيقي أمام الكاميرا. وشمل الاختبار 208 طرازات صدرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتبيّن أن 133 جهازًا منها قابل للخداع بهذه الطريقة.

وتضمّنت الأجهزة المتأثرة هواتف من علامات تجارية كبرى مثل موتورولا ونوكيا وناثينغ وون بلس وفيرفون، إضافة إلى طرازات أحدث يُفترض أنها أكثر تطورًا. وأشارت النتائج إلى أن حتى بعض الهواتف الرائدة، مثل Oppo Find X9 Pro، تعاملت مع صور مطبوعة باعتبارها وجوهًا حقيقية.

وتحذّر Which من أن استغلال هذه الثغرة قد يتيح للمخترقين الوصول إلى البريد الإلكتروني، وإعادة تعيين كلمات المرور، والدخول إلى الصور، وحتى الاطلاع على بيانات مالية مرتبطة بمحفظة غوغل.

وقالت ليزا باربر، محررة قسم التقنية في المنظمة: "في عصر التكنولوجيا المتطورة هذا، من غير المعقول أن تُخدع كاميرات الهواتف بصورة مطبوعة، ومع ذلك يحدث ذلك فعلاً".

وتُظهر النتائج أن المشكلة لا تزال قائمة رغم التطور السنوي في الهواتف الذكية، إذ فشلت 72% من الأجهزة المختبرة عام 2024 في اكتشاف الصور المزيفة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 63% في 2025، دون أن يعني ذلك اختفاء الخطر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة"

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

تعبيرية

طب وصحة ما سبب الجوع المستمر؟

فيديو الوكيل مواطن : غاز التكييف ارتفع 50% ولسا الصيف ما وصل !

أخبار محلية أشغال اربد تبدأ بتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه

منوعات لماذا لا تلتصق الأفاعي بالأرض؟ سر الحراشف البطنية التي أذهلت العلماء



 
 






الأكثر مشاهدة

 