إحذروا.. ثغرة أمنية في التعرّف على الوجه تُهدد الهواتف الذكية

الوكيل الإخباري- حذّرت منظمة Which من ثغرة أمنية واسعة في أنظمة التعرّف على الوجه في عدد كبير من الهواتف الذكية، بعد أن أظهرت اختبارات أن هذه التقنية يمكن خداعها بسهولة باستخدام صور مطبوعة.





وبيّن بحث أجرته المنظمة أن 60% من الهواتف الشائعة يمكن فتح قفلها عبر صور ثنائية الأبعاد، دون الحاجة إلى وجود الشخص الحقيقي أمام الكاميرا. وشمل الاختبار 208 طرازات صدرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتبيّن أن 133 جهازًا منها قابل للخداع بهذه الطريقة.



وتضمّنت الأجهزة المتأثرة هواتف من علامات تجارية كبرى مثل موتورولا ونوكيا وناثينغ وون بلس وفيرفون، إضافة إلى طرازات أحدث يُفترض أنها أكثر تطورًا. وأشارت النتائج إلى أن حتى بعض الهواتف الرائدة، مثل Oppo Find X9 Pro، تعاملت مع صور مطبوعة باعتبارها وجوهًا حقيقية.



وتحذّر Which من أن استغلال هذه الثغرة قد يتيح للمخترقين الوصول إلى البريد الإلكتروني، وإعادة تعيين كلمات المرور، والدخول إلى الصور، وحتى الاطلاع على بيانات مالية مرتبطة بمحفظة غوغل.



وقالت ليزا باربر، محررة قسم التقنية في المنظمة: "في عصر التكنولوجيا المتطورة هذا، من غير المعقول أن تُخدع كاميرات الهواتف بصورة مطبوعة، ومع ذلك يحدث ذلك فعلاً".



وتُظهر النتائج أن المشكلة لا تزال قائمة رغم التطور السنوي في الهواتف الذكية، إذ فشلت 72% من الأجهزة المختبرة عام 2024 في اكتشاف الصور المزيفة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 63% في 2025، دون أن يعني ذلك اختفاء الخطر.





