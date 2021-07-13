إخفاء الصور في Google Photos

الوكيل الإخباري - عند استخدام ميزة المجلد المقفل فإن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تنقلها إلى المجلد المغلق لن تظهر في نتائج البحث أو الألبومات أو مكتبة الصور أو الذكريات.





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وتتم إزالتها أيضًا من جميع الألبومات الحالية، ولن تظهر عبر شاشات العرض الذكية أيضًا، ومع ذلك فإن هناك عدد غير قليل من النقاط حول كيفية عمل الميزة وهي:



1- الميزة متاحة حاليًا فقط لنماذج Pixel 3 والنماذج الأحدث.

2- ميزة المجلد المقفل متاحة عبر الهاتف فقط.

3- لا تتم مزامنة الصور ومقاطع الفيديو في المجلد المقفل عبر الأجهزة، لذلك لن تتمكن من الوصول إليها من الأجهزة الأخرى.

4- تعتمد Google Photos نفسها على السحابة. بينما تعمل ميزة المجلد المقفل في هاتفك فقط.

5- تكون الصور ومقاطع الفيديو محمية بكلمة مرور باستخدام قفل الشاشة.

6- يتم حذف النسخة الاحتياطية السحابية لتلك الصورة أو مقطع الفيديو من مكتبة Google Photos.

7- يجري مسح المحتويات الموجودة في المجلد المقفل إذا قمت بمسح بيانات التطبيق وإذا قمت بإعادة تعيين الهاتف أيضًا.

8- لا يمكنك مشاركة أي صور مخزنة في المجلد المقفل.

9- يستخدم المجلد المقفل نفس قفل الشاشة في هاتفك.

10- لا يمكنك اخذ لقطات شاشة للمجلد المقفل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية