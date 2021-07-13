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الثلاثاء، 13-07-2021 09:41 م

إخفاء الصور في Google Photos

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الوكيل الإخباري - عند استخدام ميزة المجلد المقفل فإن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تنقلها إلى المجلد المغلق لن تظهر في نتائج البحث أو الألبومات أو مكتبة الصور أو الذكريات.

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وتتم إزالتها أيضًا من جميع الألبومات الحالية، ولن تظهر عبر شاشات العرض الذكية أيضًا، ومع ذلك فإن هناك عدد غير قليل من النقاط حول كيفية عمل الميزة وهي:

1- الميزة متاحة حاليًا فقط لنماذج Pixel 3 والنماذج الأحدث.
2- ميزة المجلد المقفل متاحة عبر الهاتف فقط.
3- لا تتم مزامنة الصور ومقاطع الفيديو في المجلد المقفل عبر الأجهزة، لذلك لن تتمكن من الوصول إليها من الأجهزة الأخرى.
4- تعتمد Google Photos نفسها على السحابة. بينما تعمل ميزة المجلد المقفل في هاتفك فقط.
5- تكون الصور ومقاطع الفيديو محمية بكلمة مرور باستخدام قفل الشاشة.
6- يتم حذف النسخة الاحتياطية السحابية لتلك الصورة أو مقطع الفيديو من مكتبة Google Photos.
7- يجري مسح المحتويات الموجودة في المجلد المقفل إذا قمت بمسح بيانات التطبيق وإذا قمت بإعادة تعيين الهاتف أيضًا.
8- لا يمكنك مشاركة أي صور مخزنة في المجلد المقفل.
9- يستخدم المجلد المقفل نفس قفل الشاشة في هاتفك.
10- لا يمكنك اخذ لقطات شاشة للمجلد المقفل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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