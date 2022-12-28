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الأربعاء، 28-12-2022 12:52 م

إذا ضاع هاتف الأيفون أو سرق لا تقلق.. إليك الحل

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الوكيل الإخباري - بعد سرقة جهاز آيفون، يعد اللص فوراً إلى تشغيل وضع الطائرة، لإيقاف تشغيل الواي فاي، والبلوتوث، وبيانات الهاتف المحمول، لمنع تعقبه عبر تطبيق Find My.

ولكن هناك طريقة سهلة للتغلب على ذلك. 

قم بتعطيل مركز التحكم عند قفل آي فون، الذهاب إلى الإعدادات، ثم إلى Face ID ورمز المرور.

إدخال رمز المرور، ثم "السماح بالوصول عند القفل"

تبديل قبالة مركز التحكم، لمنع محاولة تعطيل التعقب.

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