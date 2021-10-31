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الأحد، 31-10-2021 04:22 م

إزالة البطاريات بسهولة.. ميزة فريدة لماك بوك برو الجديد

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الوكيل الإخباري-ربما أعطتنا أبل لمحة عن الشكل الداخلي الجديد لجهاز ماك بوك برو مقاس 14 و 16 بوصة، ولكن كان هناك مفاجأة لم يتوقعها أحد، وهي أن إزالة البطاريات من جهاز ماك بوك برو الجديد، سيكون أمراً سهلاً.

تحتوي خلايا البطارية الخارجية على ألسنة سحب ملحوظة يمكنك سحبها لفصلها عن المادة اللاصقة الموجودة تحتها. حتى خلايا البطارية المركزية بها ألسنة سحب يسهل العثور عليها داخل هيكل الكمبيوتر المحمول أسفل لوحة التتبع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم منافذ أجهزة الكمبيوتر المحمولة، باستثناء قارئ بطاقة SD ومنفذ HDMI، معيارية. هذا يعني أنه يمكن استبدالها بسهولة وبتكلفة زهيدة إذا تعطلت فجأة.

على العكس من ذلك، سيظل من الصعب استبدال لوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفق ما نقل موقع "إن غادجيت" الإلكتروني. 

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