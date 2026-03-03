إصدارات أخرى جديدة.. أسبوع مثير لآبل ومفاجآت في الايام المقبلة

11:59 ص

الوكيل الإخباري- بدأت آبل رسمياً أسبوعها الحافل بالإعلانات، في خطوة غير مسبوقة تستبدل فيها مؤتمرها الصحفي العالمي التقليدي بسلسلة من الإطلاقات المتتالية على مدار ثلاثة أيام، لإطالة أمد التشويق والاهتمام بإصداراتها.





البداية جاءت بالكشف عن جهازها الأحدث "iphone 17e"، ونسخة جديدة من "iPad Air"، مع وعود بمفاجآت إضافية قبل إسدال الستار.



3 أيام من المفاجآت

من جانبه، مهد الرئيس التنفيذي تيم كوك، الأجواء عبر منشور على منصة "إكس"، تحدث فيه عن "أسبوع كبير قادم"، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل منذ صباح اليوم 2 آذار حتى الأربعاء 4 آذار الجاري؛ عبر بيانات صحفية ومقاطع فيديو تُنشر باستمرار.

ويُختتم أسبوع آبل بفعالية مغلقة تحت عنوان "تجربة آبل الخاصة" في نيويورك ولندن وشنغهاي، حيث يُتاح للإعلاميين تجربة الأجهزة الجديدة عملياً.



هذه الاستراتيجية - وفق آبل - تمنح كل منتج مساحته الخاصة من الاهتمام، وتُبقي الزخم الإعلامي مستمراً طوال الأسبوع.



"iPhone 17e".. الفئة الاقتصادية بلمسة أقوى

أطلقت آبل رسمياً، هاتف "آيفون 17e" بسعر يبدأ من 599 دولاراً أمريكياً للفئة الأقل، مع تحسينات لافتة تشمل:

- معالج A19 الجديد الأسرع أداءً.



- مضاعفة سعة التخزين إلى 256 غيغابايت.



- نسخة أعلى بسعة تخزين 512 غيغا بايت.



- شاشة بحجم 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60









