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الخميس، 03-11-2022 04:25 م

إصدار ثوري من هاتف آيفون 14 بقيمة 135 ألف دولار -صور

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الوكيل الإخباري-يعد جهاز آيفون 14 برو ماكس، أحد أغلى الهواتف الذكية في السوق حالياً، لكن هذا السعر لا يعتبر باهظاً إذا ما تمت مقارنته بإصدار جديد خاص من نفس الجهاز والذي يبلغ سعره 135 ألف دولار أمريكي.

كشف مصممون النقاب هذا الأسبوع عن الهاتف الذكي الفاخر الذي يضم ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا من الذهب الأصفر وثمانية أحجار ماس.



السمة الرئيسية في هذا الجهاز هي ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا المدمجة التي تعمل بكامل طاقتها، والتي تم طلاؤها بالذهب الأصفر وزُينت بالماس، وتم تثبيتها في الجزء الخلفي من الهاتف.

إلى جانب طلاء واجهة الهاتف بالذهب، توجد ثلاثة أقراص مزخرفة مصبوبة من الذهب عيار 18 قيراط. ويتميز الجزء الخلفي بثلاثة مفاتيح، وهي مصنوعة أيضاً من الذهب عيار 18 قيراطاً.



يأتي إطلاق جهاز آيفون الخاص الذي أطلق عليه اسم “دايتونا” بعد وقت قصير من الكشف عن نسخة من آيفون 13 برو ماكس تحتوي على جزء من أسنان ديناصور حقيقية عمرها 80 مليون عام، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

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