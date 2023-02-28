إضافات تساعدك في بناء متجر إلكتروني في ووردبريس

الوكيل الإخباري - بحسب آخر الإحصائيات؛ فإن نسبة مواقع التي تعمل بنظام ووردبريس تجاوزت 43%، ولذلك فهو يعتبر نظام إدارة المحتوى الأكثر شهرة واستخدامًا حول العالم حتى الآن.

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وهناك العديد من مواقع ووردبريس لأنشطة تجارية ملحق بها متاجر إلكترونية لبيع المنتجات عبر الإنترنت، نظرًا لسهولة إنشائها وربطها مع خدمات الدفع الإلكتروني، وشركات الشحن.

إليك 4 إضافات لمساعدتك على بناء متجر إلكتروني متكامل في ووردبريس:





1- إضافة Woocommerce:



تعتبر إضافة (ووكومرس) Woocommerce هي الإضافة الأشهر في عالم التجارة الإلكترونية، حيث تستخدمها العديد من المواقع التي تعمل بنظام ووردبريس لإنشاء متاجر إلكترونية كاملة.

وهذه الإضافة تحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد أصحاب مواقع ووردبريس على إنشاء صفحات المنتجات، وصفحة الإضافة للسلة، وبيانات الدفع، مع إمكانية الربط مع بوابات الدفع الإلكتروني وشركات الشحن.

2- إضافة GTM4WP:

تثبيت أكواد التتبع للمنصات الإعلانية – مثل: سناب شات بكسل – يعتبر من الإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها عند إنشاء المتجر الإلكتروني حيث يساعد في فهم سلوك الزوار ويعمل على تحسين نتائج الإعلانات المدفوعة.

ومن أهم طرق تثبيت أكواد البكسل للمنصات الإعلانية هي الاستعانة بمنصة إدارة العلامات من جوجل (Google Tag Manager) التي يجب ربطها مع متجرك الإلكتروني في البداية لتتمكن من إضافة أكواد التتبع بسهولة.

تتيح لك إضافة (GTM4WP) ربط متجرك الإلكتروني في ووردبريس مع حسابك في منصة جوجل لإدارة العلامات دون الحاجة للاستعانة بمبرمج.

3- إضافة Product Feed PRO for WooCommerce:

إذا كان عدد المنتجات في متجرك الإلكتروني كبيرًا فغالبًا ستلجأ إلى استخدام (إعلانات التسوق) Shopping Ads في منصة إعلانات جوجل، أو إعلانات الكتالوج في منصات إعلانية أخرى مثل: سناب شات و تيك توك.

وفي هذه الحالة ستحتاج إلى أداة تساعدك في سحب بيانات المنتجات الموجودة في متجرك، مثل: صور المنتجات ووصفها وأسعارها، ثم تنقلها بشكل فوري إلى حساباتك الإعلانية لتتمكن من الترويج لها في حملات إعلانية.

توفر لك إضافة (Product Feed PRO for WooCommerce) إمكانية سحب بيانات المنتجات الموجودة في متجرك الإلكتروني وتوصيلها إلى الكتالوج الذي أنشأته داخل أي منصة إعلانية.

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