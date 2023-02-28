الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

إدانة موظفين بالفساد وتغريمهما ألف دينار

العقبة الخاصة و الفاو تطلقان مشروعا تدريبيا لتربية الأحياء المائية

وزير العدل يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركية

محافظة: نسعى إلى زيادة الالتحاق في التدريب المهني 5% سنويا

تخفيض اسعار الديزل وتثبيت اسعار الكاز والبنزين

مواقع طقس : عودة الأمطار للمملكة بهذا الموعد

الصحة تتسلم 5 عيادات طب عام جرى تحديثها

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في مدرسة مأدبا الصناعية

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آذار 2023 بقيمة صفر

الثلاثاء، 28-02-2023 04:07 م

إضافات تساعدك في بناء متجر إلكتروني في ووردبريس

تكلفة-متجر


الوكيل الإخباري - بحسب آخر الإحصائيات؛ فإن نسبة مواقع التي تعمل بنظام ووردبريس تجاوزت 43%، ولذلك فهو يعتبر نظام إدارة المحتوى الأكثر شهرة واستخدامًا حول العالم حتى الآن.

اضافة اعلان


وهناك العديد من مواقع ووردبريس لأنشطة تجارية ملحق بها متاجر إلكترونية لبيع المنتجات عبر الإنترنت، نظرًا لسهولة إنشائها وربطها مع خدمات الدفع الإلكتروني، وشركات الشحن.

 

إليك 4 إضافات لمساعدتك على بناء متجر إلكتروني متكامل في ووردبريس:

1- إضافة Woocommerce:

تعتبر إضافة (ووكومرس) Woocommerce هي الإضافة الأشهر في عالم التجارة الإلكترونية، حيث تستخدمها العديد من المواقع التي تعمل بنظام ووردبريس لإنشاء متاجر إلكترونية كاملة.
وهذه الإضافة تحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد أصحاب مواقع ووردبريس على إنشاء صفحات المنتجات، وصفحة الإضافة للسلة، وبيانات الدفع، مع إمكانية الربط مع بوابات الدفع الإلكتروني وشركات الشحن.

 

2- إضافة GTM4WP:
تثبيت أكواد التتبع للمنصات الإعلانية – مثل: سناب شات بكسل – يعتبر من الإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها عند إنشاء المتجر الإلكتروني حيث يساعد في فهم سلوك الزوار ويعمل على تحسين نتائج الإعلانات المدفوعة.
ومن أهم طرق تثبيت أكواد البكسل للمنصات الإعلانية هي الاستعانة بمنصة إدارة العلامات من جوجل (Google Tag Manager) التي يجب ربطها مع متجرك الإلكتروني في البداية لتتمكن من إضافة أكواد التتبع بسهولة.
تتيح لك إضافة (GTM4WP) ربط متجرك الإلكتروني في ووردبريس مع حسابك في منصة جوجل لإدارة العلامات دون الحاجة للاستعانة بمبرمج.

 

3- إضافة Product Feed PRO for WooCommerce:
إذا كان عدد المنتجات في متجرك الإلكتروني كبيرًا فغالبًا ستلجأ إلى استخدام (إعلانات التسوق) Shopping Ads في منصة إعلانات جوجل، أو إعلانات الكتالوج في منصات إعلانية أخرى مثل: سناب شات و تيك توك.
وفي هذه الحالة ستحتاج إلى أداة تساعدك في سحب بيانات المنتجات الموجودة في متجرك، مثل: صور المنتجات ووصفها وأسعارها، ثم تنقلها بشكل فوري إلى حساباتك الإعلانية لتتمكن من الترويج لها في حملات إعلانية.
توفر لك إضافة (Product Feed PRO for WooCommerce) إمكانية سحب بيانات المنتجات الموجودة في متجرك الإلكتروني وتوصيلها إلى الكتالوج الذي أنشأته داخل أي منصة إعلانية.

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3aba7577-1d29-4e9a-be1d-aa0805a2b7d6

إيلون ماسك يحشد لمنافسة 'شات جي بي تي'

Doc-P-448807-638130914988025607

تويتر تسرح 10% من موظفيها

medium_2023-02-26-40953ddff7

كيفية إعداد مولد رموز المصادقة الثنائية المدمج في آيفون

Capture

إيرادات ألعاب MENA-3 تسجل ارتفاعًا بنسبة 56% وصولًا لـ 2.79 مليار عام 2026

كيفية-إلغاء-إرسال-رسائل-البريد-الإلكتروني-في-Gmail

كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail

d6c38704-7cd2-4c76-9d89-30a4bbd77af1_16x9_1200x676

هل تتراجع فيسبوك عن فرض اشتراك شهري؟