إطلاق جهاز ذكي لتتبع الحيوانات الأليفة عبر GPS

ويُثبت الجهاز على طوق القطط والكلاب التي يزيد وزنها على 3.5 كغم، ويزن 27 غرامًا فقط، ويوفر تحديدًا دقيقًا لموقع الحيوان كل 5 ثوانٍ بدقة تصل إلى متر واحد، بفضل دعمه تقنيات متعددة مثل GPS وBluetooth وWLAN والرادار النشط.
كما يدعم الجهاز الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه، وتتبع النشاط بالذكاء الاصطناعي، وتحديد مناطق الأمان، وسجل المواقع لمدة تصل إلى 365 يومًا.
ويتوافر الجهاز حاليًا في بعض الدول الأوروبية بسعر 99.99 يورو، مع اشتراك تجريبي مجاني لمدة شهر، ثم اشتراك مدفوع للاستفادة من جميع الميزات.
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