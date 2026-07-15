إطلاق جهاز ذكي لتتبع الحيوانات الأليفة عبر GPS

09:58 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "موفا" المتخصصة في منتجات المنزل الذكي جهاز "SureTrack Pro" لتتبع الحيوانات الأليفة عبر نظام تحديد المواقع GPS. اضافة اعلان





ويُثبت الجهاز على طوق القطط والكلاب التي يزيد وزنها على 3.5 كغم، ويزن 27 غرامًا فقط، ويوفر تحديدًا دقيقًا لموقع الحيوان كل 5 ثوانٍ بدقة تصل إلى متر واحد، بفضل دعمه تقنيات متعددة مثل GPS وBluetooth وWLAN والرادار النشط.



كما يدعم الجهاز الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه، وتتبع النشاط بالذكاء الاصطناعي، وتحديد مناطق الأمان، وسجل المواقع لمدة تصل إلى 365 يومًا.



ويتوافر الجهاز حاليًا في بعض الدول الأوروبية بسعر 99.99 يورو، مع اشتراك تجريبي مجاني لمدة شهر، ثم اشتراك مدفوع للاستفادة من جميع الميزات.





