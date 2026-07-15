الأربعاء 2026-07-15 02:43 م

إطلاق جهاز ذكي لتتبع الحيوانات الأليفة عبر GPS

سي
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة "موفا" المتخصصة في منتجات المنزل الذكي جهاز "SureTrack Pro" لتتبع الحيوانات الأليفة عبر نظام تحديد المواقع GPS.اضافة اعلان


ويُثبت الجهاز على طوق القطط والكلاب التي يزيد وزنها على 3.5 كغم، ويزن 27 غرامًا فقط، ويوفر تحديدًا دقيقًا لموقع الحيوان كل 5 ثوانٍ بدقة تصل إلى متر واحد، بفضل دعمه تقنيات متعددة مثل GPS وBluetooth وWLAN والرادار النشط.

كما يدعم الجهاز الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه، وتتبع النشاط بالذكاء الاصطناعي، وتحديد مناطق الأمان، وسجل المواقع لمدة تصل إلى 365 يومًا.

ويتوافر الجهاز حاليًا في بعض الدول الأوروبية بسعر 99.99 يورو، مع اشتراك تجريبي مجاني لمدة شهر، ثم اشتراك مدفوع للاستفادة من جميع الميزات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

أخبار محلية حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

عربي ودولي رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بعد رصد مجموعة من المخالفات

شعار الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية الملك يغادر إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد

مجلس النواب

أخبار محلية "العمل النيابية" تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر

أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي الأردني أن سوق رأس المال الأردني يشهد تحولاً نوعياً مدفوعاً بتحسن المؤشرات الرئيسة، وارتفاع القيمة السوقية، وزيادة السيولة ونشاط التداول، ما أعاد بورصة عمّان إلى م

اقتصاد محلي المنتدى الاقتصادي: سوق رأس المال يشهد تحسنا بالمؤشرات الرئيسة

البنك العربي يدعم فعاليات الأندية الصيفية لمبادرة "مدرستي"

أخبار الشركات البنك العربي يدعم فعاليات الأندية الصيفية لمبادرة "مدرستي"



 
 






الأكثر مشاهدة

 