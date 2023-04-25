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الثلاثاء، 25-04-2023 04:34 م

إطلاق متصفح "إوبرا وان" قريباً بميزات ذكاء اصطناعي جديدة

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أوبرا عن إصدار جديد من متصفحها المعاد تصميمه بالكامل والذي تخطط لإطلاقه لجميع الأنظمة الأساسية في وقت لاحق من هذا العام.

أطلقت الشركة اسم “أوبرا وان” على المتصفح الذي تم تصميمه للحصول على مظهر أنظف مع الكثير من المساحات المفتوحة لميزات وإضافات الذكاء الاصطناعي التوليدية المستقبلية في الشريط الجانبي وشريط العناوين. 

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تقول أوبرا إنها طبقت متصفحاً جديداً متعدد مؤشرات الترابط ومبادئ التصميم المعياري الجديدة الخاصة به لتمكين مجموعة جديدة من الميزات التي تتضمن ما تسميه "جزر علامات التبويب".


يمتلك المستعرض القدرة على تجميع مواقع الويب التي يفتحها الأشخاص تلقائياً بناءً على محتواهم. على سبيل المثال سيكون قادراً على فتح كل الصفحات التي تحتوي على قوائم وتفاصيل مطعم ما في “علامة تبويب” واحدة. هذا سيقلل الالتباس ويسهل التنقل بين المهام، سواء للعمل أو للأمور الشخصية. 


بينما تم تصميم المتصفح بالقدرة على إنشاء جزر علامات تبويب من تلقاء نفسه، يمكن للمستخدمين تجميع الصفحات يدوياً معاً أيضاً. يمكنهم سحب وإسقاط علامات التبويب بين الجزر أو إنشاء واحدة جديدة. 


بالإضافة إلى جزر علامات التبويب، يأتي متصفح أوبرا وان مزوداً بتمكين تشات جي بي تي، وتشات سونيك، وآل برومبتس بشكل افتراضي، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.

 

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