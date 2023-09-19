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الثلاثاء، 19-09-2023 04:21 م

إطلاق iOS 17 وiPadOS 17 رسمياً لهواتف آيفون وأجهزة آيباد

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة آبل نظامي iOS 17 وiPadOS 17 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد المؤهلة، وهما متاحان الآن للتحميل والتثبيت.

ويصدر نظام iOS 17 لهواتف آيفون XR وXS وXS ماكس، إضافة إلى الإصدارات الأحدث كهواتف آيفون 11 و12 و13 و14، وكذلك الإصدارات الأرخص كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما أحدث.

ولن يتمكن مالكو هواتف آيفون 8 و8 بلس وآيفون X من تحميل النظام الجديد؛ لأن آبل قررت إيقاف التحديثات السنوية للنظام لتلك الإصدارات عند نظام iOS 16.
ويمكن تنزيل نظام iPadOS 17 الجديد وتثبيته على كافة أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 16، ما عدا الجيل الأول من أجهزة آيباد برو، أو الجيل الخامس من آيباد الأساسي.

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وحسب «مواقع تقنية» يتيح نظام iOS 17 العديد من المزايا الجديدة، ومنها خاصية StandBy التي تحول شاشة آيفون إلى شاشة عرض، وميزة بطاقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف، وميزة NameDrop التي تتيح مشاركة بيانات جهات الاتصال بسهولة بين هاتفي آيفون، إضافة إلى تحسين التطبيقات المصغرة «الويدجت» وجعلها تفاعلية، وتحسين خاصية التصحيح التلقائي، وإمكانية تنزيل الخرائط واستعراضها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وميزة إرسال الرسائل الصوتية والمرئية عبر تطبيق «فيس تايم»، وغيرها.

 

عكاظ


 




 

 


 

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