إعدادات خفية في الراوتر لتحسين سرعة الإنترنت وتعزيز الأمان

ومن أبرز هذه الميزات تغيير قناة البث (Wi-Fi Channel) لتقليل التشويش، وتفعيل شبكة الضيوف لعزل الأجهزة، واستخدام جودة الخدمة (QoS) لمنح الأولوية للألعاب والبث المباشر.
كما يُنصح بتحديث البرامج الثابتة دوريًا، وتفعيل بروتوكول الحماية WPA3، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية لتحويل الراوتر إلى نظام إدارة ذكي وأكثر أمانًا.
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