إعدادات خفية في الراوتر لتحسين سرعة الإنترنت وتعزيز الأمان

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الوكيل الإخباري- يُعدّ الراوتر قلب الشبكة المنزلية، لكن كثيرًا من المستخدمين لا يستفيدون من ميزاته المتقدمة التي تحسّن سرعة الإنترنت وتعزز الأمان. اضافة اعلان





ومن أبرز هذه الميزات تغيير قناة البث (Wi-Fi Channel) لتقليل التشويش، وتفعيل شبكة الضيوف لعزل الأجهزة، واستخدام جودة الخدمة (QoS) لمنح الأولوية للألعاب والبث المباشر.



كما يُنصح بتحديث البرامج الثابتة دوريًا، وتفعيل بروتوكول الحماية WPA3، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية لتحويل الراوتر إلى نظام إدارة ذكي وأكثر أمانًا.





