إعدادات يجب تفعيلها لضمان تجربة استخدام آمنة على 'واتساب'

الوكيل الإخباري - يعمل تطبيق "واتسآب" كوسيلة أساسية للاتصال بالنسبة للغالبية العظمى من سكان العالم، ولذلك، سيكون من المهم ضمان استخدامه دون برامج خبيثة وأخطاء تكلف المستخدمين أموالهم.

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ولضمان تجربة استخدام آمن للتطبيق هناك ثلاثة إعدادات يجب على جميع مستخدمي "واتسآب" التحقق منها على الفور.

التحقق بخطوتين



يعد التحقق بخطوتين أحد أهم الإعدادات التي يمكنك تنشيطها على "واتسآب". إنها خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المتسللين.

ويحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات "واتسآب". وتعد سرقة حساب "واتسآب" طريقة سهلة لكسب ثقة أصدقائك وعائلتك، ما يسمح بتنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال الضارة.

لكن ميزة التحقق بخطوتين يمكن أن تساعدك في البقاء آمنا.

ولتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب، وقم بتبديل الإعداد إلى تشغيل.



نصوص الحذف الذاتي لـ"واتسآب"

يمتلك "واتس آب" المملوك لشركة "ميتا" ميزة تمت إضافتها مؤخرا، والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.

ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك - من خلال تدمير رسائل "واتسآب" القديمة.



ويمكنك ضبط Disappearing Messages ليتم تشغيلها تلقائيا لجميع الدردشات الجديدة - دون التأثير على المحادثات الحالية.



وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية، 24 ساعة و90 يوما. لذا يمكنك الآن الاختيار من بين أربعة خيارات في المجموع: 24 ساعة، 7 أيام، 90 يوما أو إيقاف.

وللتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر الحساب، وبعد ذلك، الخصوصية، ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.

وتم طرح هذه الميزة قبل بضعة أسابيع فقط، لذا تأكد من تحديث "واتسآب" لديك إلى أحدث إصدار.

وضع في اعتبارك أن هذا النظام ليس مثاليا، لأنه ما يزال بإمكان الطرف الآخر في المحادثة تصوير رسائلك أو نسخها للاحتفاظ بسجل لها.

ولذلك إذا كنت تريد حقا الاحتفاظ بشيء ما بعيدا عن الإنترنت، ففكر في عدم نشره - إلا إذا كنت تراسل شخصا تثق به تماما.



قفل "واتسآب"

يعد قفل "واتس آب" بشكل منفصل بجهاز "آيفون" الخاص بك، أمرا مهما للغاية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة نصوصك.

ولتشغيل هذا، عليك التوجه إلى إعدادات "واتسآب" الخاصة بك، ثم انقر فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".



ومن هنا، يمكنك تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID.

وستتمكن أيضا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف (ID) مطلوبا مرة أخرى. وبعد ذلك، عندما تفتح التطبيق، سيطلب منك بصمة الإصبع أو صورة لوجهك للتحقق من أنك أنت من يقرأ المحادثات الخاصة حقا.



وما يزال بإمكانك قراءة الرسائل والرد عليها بسرعة في نافذة الإشعارات، وبالتالي فإن الأداة ليست مضمونة تماما. وستتمكن أيضا من الرد على مكالمات "واتسآب" دون الحاجة إلى التحقق من المعرف الخاص بك.

روسيا اليوم