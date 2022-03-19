السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

مصدر : لا تعديل على دوام الموظفين والمدارس الاحد

جلسة حوارية حول الأولويات التنموية في عجلون

تعرّف على أسعار العملات الرقمية حول العالم

وصول أكبر سفينة ركاب للعقبة منذ بدء الجائحة

اقتراح لمسؤول مصري بشأن توفير أكبر كمية من القمح في البلاد

"عارض صحي" يحول دون استكمال "النابلسي" المنافسة على مركز "نقيب المهندسين الزراعيين"

هل يصبح لقاح كورونا موسميا.. البلبيسي يجيب

اتفاقية لرفد مستشفى السلط الجديد بكوادر طبية

كيف تستمتع بإجازتك على جزيرة بالي؟

بيان هامّ حول توقيف مريض شلل دماغي في سجن ماركا - تفاصيل

السبت، 19-03-2022 03:11 م

إعلان مضلل يورط فيسبوك أمام القضاء الأسترالي

تحميل-فيس-بوك


الوكيل الاخباري- أخذت هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية شركة ميتا إلى المحكمة لأنها سمحت بإعلانات مضللة عن العملات المشفرة عبر فيسبوك، في حالة اختبار لمسؤوليات الشركة الأم بشأن الإجراءات التي تسبب ضررًا للمستهلك عبر منصة التواصل الاجتماعي.


وقالت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين إن الشركة انتهكت قوانين المستهلك والاستثمار. كما أن الشركة الأميركية ساعدت وحرضت في سلوك وإقرارات كاذبة أو مضللة.

فيما يتبع الإجراء القانوني للجهة التنظيمية قضية منفصلة أطلقها أندرو فورست، الذي رفع دعوى قضائية ضد ميتا هذا العام بعد أن تم استخدام صورته للترويج لمخططات العملات المشفرة دون موافقته.

إلى هذا، بدأت عمليات الاحتيال المزعومة في عام 2019 واستخدمت صورًا لأستراليين مشهورين عبر فيسبوك للربط بمقالات إعلامية كاذبة تحث المستهلكين على الاشتراك في مخططات العملات المشفرة. وتعرض مستخدمو فيسبوك لأساليب بيع تحت ضغط كبير.

وعانى الأفراد المستهدفون من خسائر كبيرة. وتعرض أحد الأشخاص للخداع لإنفاق 650 ألف دولار أسترالي (477 ألف دولار أمريكي).

وقالت ACCC إن ميتا قد حققت إيرادات كبيرة من خلال ربط بين فيسبوك وتقارير وسائل الإعلام الكاذبة وأن تقنيتها قد مكّنت المحتالين من استهداف المستهلكين الذين من المرجح أن يتفاعلوا مع الإعلانات.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6235be694236044c343c3d47

الحكومة الروسية تفتح صفحة رسمية في شبكة "أودنوكلاسنيكي" للتواصل الاجتماعي الروسي

Untitled-1-Recovered-youc

يوتيوب تطرح ميزات جديدة تمنح صناع المحتوى آفاقا واسعة

image_750x_6234c1b0cd93e

روسيا تطالب غوغل بوقف نشر تهديدات لمواطنيها على يوتيوب

للللللللللللللل

خبر سيئ لمشتركين نتفليكس: توجه لفرض رسوم اضافية

انستغرام

ميزة جديدة للآباء على إنستغرام.. يمكنكم مراقبة أطفالكم

Screenshot_7

بعد حجب "إنستغرام".. روسيا تستعد لإطلاق "روسغرام"

أخبار متعلقة
Screenshot_7

بعد حجب "إنستغرام".. روسيا تستعد لإطلاق "روسغرام"

623043d34c59b734e35c42d4

ميتا توضّح سياسة الدعوات لاغتيال رؤساء الدول!

622f0c604c59b70f0907ad50

أمريكيون يدعون بوتين للعمل على حظر فيسبوك في الولايات المتحدة

image

فيسبوك تعدل سياستها لتهديد الجيش الروسي.. وتمنع دعوات الاغتيال

622dbe514c59b73c3f17d69f

فيسبوك يعاقب نائب أوروبية صوتت ضد العقوبات على روسيا

_117087367_whatsubject

طرح ميزة جديدة تزيد من أمان "واتساب" .. تعرف عليها