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الثلاثاء، 21-09-2021 03:25 م

إلغاء قفل الهواتف الذكية تسبب بخسارة الشركة

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة محلية أمريكية على العقل المدبر وراء خطة مدتها سبع سنوات لإلغاء قفل الهواتف الذكية من شركة AT&T بشكل غير قانوني بالسجن لمدة 12 عامًا.

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وواصل محمد فهد، البالغ من العمر 35 عامًا، خطة السبع سنوات للاحتيال على الشركة حتى بعد علمه بفتح تحقيق ضده لإلغاء قفل ما يقرب من مليوني هاتف بشكل غير قانوني، بحسب وزارة العدل.

 

وفي جلسة النطق بالحكم، قال القاضي روبرت لاسنيك: إنه ارتكب جريمة إلكترونية مروعة على مدى فترة طويلة، حيث قيل إن شركة AT&T خسرت أكثر من 200 مليون دولار نتيجة لذلك.

 

وتواصل فهد مع موظف ضمن شركة AT&T من خلال فيسبوك في عام 2012 باستخدام الاسم المستعار فرانك زانغ. وقام برشوته من أجل مساعدته في إلغاء قفل هواتف العملاء مقابل مبالغ كبيرة من المال، على حد قول وزارة العدل.

 

وحث فهد، وهو مواطن باكستاني، الموظف على إشراك زملاء العمل في مركز اتصال بوثيل بواشنطن من أجل المخطط أيضًا.


وأوعز فهد للموظفين المعينين بإنشاء أنشطة تجارية وحسابات مصرفية مزيفة لتلك الأنشطة. وذلك من أجل تلقي المدفوعات وإنشاء فواتير وهمية لكل إيداع يتم إجراؤه في الحسابات المصرفية للشركات المزيفة لإضفاء مظهر أن الأموال كانت مدفوعة مقابل خدمات حقيقية.

وتقول وزارة العدل إن الموظفين فتحوا قفل الهواتف للعملاء غير المؤهلين، الذين دفعوا لفهد رسومًا. ولكن شركة AT&T أدخلت في ربيع 2013 نظامًا جعل من الصعب على الموظفين إلغاء قفل IMEI.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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