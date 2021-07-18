الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على شاب ينتحل صفة رجل أمن ويطلب البطاقات الشخصية من المواطنين

دودين : لا نريد حظرا بعد الأول من أيلول

مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج بسبب اقتحام الأقصى

معالجة 88% من الشكاوى الواردة للاتصالات خلال أيار

الأمانة تعلن دوام دوائرها خلال عطلة عيد الاضحى

الخلايلة: عدوان الاحتلال على الأقصى اعتداء على الحق الإسلامي فيه

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تفاصيل جديدة ومؤثرة للحادث الذي أفجع الأردنيين وراح ضحيته زوجين

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية مرورية بيئية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 18-07-2021 01:37 م

إليكم أفضل التطبيقات لتحرير مقاطع تيك توك

تيك-توك-800x549


الوكيل الإخباري - يمكنك تحرير مقاطع تيك توك داخل التطبيق ذاته، وذلك دون الخروج من التطبيق أو استخدام تطبيق خارجي.

اضافة اعلان

 

كما أن بعض تطبيقات تحرير مقاطع تيك توك تقدم قوالب معدة مسبقًا يمكن استخدامها لتسهل عليك صناعة المقطع.

Magisto لتحرير مقاطع تيك توك
يتميز هذا التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تحرير المقاطع، حيث يضم محرر مقاطع تلقائي.

تطبيق Funimate
تسوق الشركة هذا التطبيق على أنه تطبيق مخصص لتحرير مقاطع تيك توك، لذلك تهتم الشركة بإضافة التأثيرات باستمرار.

تطبيق Viamaker
يعتبر Viamaker أحد أحدث تطبيقات تعديل الفيديو على تيك توك، وهو يأتي من شركة ByteDance التي طورت تيك توك في المقام الأول.

طبيق BeeCut
تيعتبر تطبيق BeeCut أحد أسهل تطبيقات تحرير مقاطع تيك توك التي يمكنك تثبيتها على هاتفك.

 

تطبيق Zoomerang 
يضم هذا التطبيق شرحًا مفصلًا لطريقة تحرير المقاطع داخله، ولذلك فهو مناسب للمبتدئين والذين لا يعرفون كيفية تحرير المقاطع بشكل عام.


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
safari-browser

خطوات انشاء علامات التبويب في متصفح سفاري

الربح-من-تيك-توك

خطوات تحويل مقاطع تويتش إلى تيك توك

c17f1b34-fbce-4029-bb46-c5c488661c90

الحكومة الأمريكية تشتبك مع فيسبوك بسبب لقاحات كورونا

blue-optic-fiber-with-ethernet-cable

تحطيم الرقم القياسي لسرعة الإنترنت في اليابان

bb4e6e5e-5f3f-465c-9382-50c6195729c2-NEW-scaled

'ناسا' تنشر صورًا لأكبر أقمار المشتري - صور

image18

تعرف على استخدامات مساعد جوجل التي قد لا تعرفها

أخبار متعلقة
الربح-من-تيك-توك

خطوات تحويل مقاطع تويتش إلى تيك توك

143-151059-tik-tok-100-countries-youtube-shorts-service_700x400

خدمة 'يوتيوب شورتس' للفيديوهات القصيرة قريبا في 100 بلد

نتانت

تفعيل ميزة التسميات التوضيحية في تيك توك

تطبيقات-تغيير-الصوت-2020

لتغيير الصوت في تيك توك .. اتبع هذه الخطوات

طرق-الربح-من-تيك-توك

تيك توك تتيح الدفع مقابل مقاطع الفيديو

image_2021-06-22_235952

وظيفة عبر تيك توك