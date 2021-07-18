إليكم أفضل التطبيقات لتحرير مقاطع تيك توك

الوكيل الإخباري - يمكنك تحرير مقاطع تيك توك داخل التطبيق ذاته، وذلك دون الخروج من التطبيق أو استخدام تطبيق خارجي.

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كما أن بعض تطبيقات تحرير مقاطع تيك توك تقدم قوالب معدة مسبقًا يمكن استخدامها لتسهل عليك صناعة المقطع.



Magisto لتحرير مقاطع تيك توك

يتميز هذا التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تحرير المقاطع، حيث يضم محرر مقاطع تلقائي.



تطبيق Funimate

تسوق الشركة هذا التطبيق على أنه تطبيق مخصص لتحرير مقاطع تيك توك، لذلك تهتم الشركة بإضافة التأثيرات باستمرار.



تطبيق Viamaker

يعتبر Viamaker أحد أحدث تطبيقات تعديل الفيديو على تيك توك، وهو يأتي من شركة ByteDance التي طورت تيك توك في المقام الأول.



طبيق BeeCut

تيعتبر تطبيق BeeCut أحد أسهل تطبيقات تحرير مقاطع تيك توك التي يمكنك تثبيتها على هاتفك.

تطبيق Zoomerang

يضم هذا التطبيق شرحًا مفصلًا لطريقة تحرير المقاطع داخله، ولذلك فهو مناسب للمبتدئين والذين لا يعرفون كيفية تحرير المقاطع بشكل عام.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











