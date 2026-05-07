إليكم كيف سيعوض "آيفون 16" مستخدميه

الوكيل الإخباري- وافقت شركة أبل على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، تتهمها بالتضليل الإعلاني بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون 16.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما روجت الشركة لميزات “Apple Intelligence” وتحديثات متقدمة لمساعدها الصوتي “سيري”، قبل أن تُطرح الأجهزة في الأسواق دون توفر بعض هذه الخصائص، ما دفع مستخدمين ومساهمين إلى اتهام الشركة بتقديم معلومات مضللة.