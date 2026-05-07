إليكم كيف سيعوض "آيفون 16" مستخدميه

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما روجت الشركة لميزات “Apple Intelligence” وتحديثات متقدمة لمساعدها الصوتي “سيري”، قبل أن تُطرح الأجهزة في الأسواق دون توفر بعض هذه الخصائص، ما دفع مستخدمين ومساهمين إلى اتهام الشركة بتقديم معلومات مضللة.
وبحسب التسوية التي لا تزال بانتظار الموافقة النهائية من القضاء، فإنها تشمل مشتري أجهزة آيفون 16، بالإضافة إلى آيفون 15 برو وبرو ماكس في الولايات المتحدة خلال الفترة بين يونيو 2024 ومارس 2025. وقد تصل التعويضات إلى نحو 95 دولاراً لكل جهاز مؤهل.
من جانبها، نفت أبل ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن التسوية تهدف إلى إنهاء النزاع والتركيز على تطوير المنتجات والابتكار. كما أشارت إلى أن التحديثات المتعلقة بسيري وميزات الذكاء الاصطناعي ستُعرض خلال مؤتمر المطورين العالمي القادم WWDC.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الشركة لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواكبة المنافسة المتسارعة في هذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
كروم يحمّل نماذج ذكاء اصطناعي على بعض الأجهزة من دون تنبيه واضح
-
بطء مدير الملفات يحرج ويندوز 11.. ومايكروسوفت تعد بإصلاحات
-
أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي
-
هل من تأثير للأوميغا-3 على صحة الدماغ؟ دراسة تشرح
-
"ميتا" توسّع حماية حسابات القُصّر عبر الذكاء الاصطناعي
-
احذر تجاهل هذه العلامة في هاتفك… قد تكشف خطرًا خفيًا على البطارية
-
"فخ الشحن وعقدة الاقتران".. السماعات السلكية تستعيد عرشها
-
مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام