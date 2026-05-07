إليكم كيف سيعوض "آيفون 16" مستخدميه

الخميس، 07-05-2026 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   وافقت شركة أبل على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، تتهمها بالتضليل الإعلاني بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون 16.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما روجت الشركة لميزات “Apple Intelligence” وتحديثات متقدمة لمساعدها الصوتي “سيري”، قبل أن تُطرح الأجهزة في الأسواق دون توفر بعض هذه الخصائص، ما دفع مستخدمين ومساهمين إلى اتهام الشركة بتقديم معلومات مضللة.


وبحسب التسوية التي لا تزال بانتظار الموافقة النهائية من القضاء، فإنها تشمل مشتري أجهزة آيفون 16، بالإضافة إلى آيفون 15 برو وبرو ماكس في الولايات المتحدة خلال الفترة بين يونيو 2024 ومارس 2025. وقد تصل التعويضات إلى نحو 95 دولاراً لكل جهاز مؤهل.
من جانبها، نفت أبل ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن التسوية تهدف إلى إنهاء النزاع والتركيز على تطوير المنتجات والابتكار. كما أشارت إلى أن التحديثات المتعلقة بسيري وميزات الذكاء الاصطناعي ستُعرض خلال مؤتمر المطورين العالمي القادم WWDC.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الشركة لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواكبة المنافسة المتسارعة في هذا القطاع.

 
 


