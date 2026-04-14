إنتاج محدود.. آبل تختبر سوق الهواتف القابلة للطي بحذر

الوكيل الإخباري- تشير تقارير متزايدة إلى أن شركة Apple تعمل على إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُعرف على نطاق واسع باسم iPhone Fold، وذلك ضمن خططها لعام 2026.





وعلى الرغم من انتشار شائعات خلال الأسابيع الماضية تفيد بوجود تحديات هندسية قد تؤدي إلى تأجيل الجهاز حتى عام 2027، إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن الشركة لا تزال تسير وفق الجدول الزمني المحدد.



بحسب تقرير نشره الصحفي التقني المعروف Mark Gurman عبر نشرة “Power On” التابعة لموقع Bloomberg، فإن آبل لا تواجه أي أزمة حقيقية في تطوير هاتفها القابل للطي في الوقت الحالي.



وأوضح التقرير، استنادًا إلى مصادر متعددة، أن الشركة تخطط للإعلان عن الهاتف خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max. في المقابل، من المتوقع أن يتم تأجيل النسخة العادية iPhone 18 إلى بداية عام 2027.



الإنتاج والطرح في الأسواق

رغم أن كميات التوريد الخاصة بهاتف iPhone Fold قد تكون محدودة في البداية، إلا أن آبل تخطط لبدء بيع الجهاز في نفس توقيت إطلاق باقي هواتفها الرائدة. وحتى في حال حدوث أي تأخير طفيف، فمن المرجح أن يتم طرحه للبيع بعد فترة قصيرة جدًا من الإعلان الرسمي.



تحديات هندسية في مراحل التطوير

جاءت هذه التوضيحات بعد تقرير سابق نشرته منصة Nikkei Asia، أشار إلى أن آبل واجهت تحديات هندسية أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا خلال المراحل الأولى من اختبار الهاتف القابل للطي.



ووفقًا للتقرير، فإن هذه المشكلات ظهرت بشكل أكبر خلال مرحلة التحقق الهندسي (Engineering Verification)، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تأجيل موعد الإنتاج والإطلاق لعدة أشهر. ومع ذلك، تعمل آبل بشكل مكثف مع شركائها في سلسلة التوريد لتجاوز هذه العقبات.



بدء الإنتاج التجريبي وتوقعات الكميات



في سياق متصل، أفادت تقارير حديثة من سلاسل التوريد أن شركة Foxconn بدأت بالفعل مرحلة الإنتاج التجريبي لهاتف iPhone Fold.



وتتوقع آبل أن يتراوح حجم الإنتاج الأولي بين 7 إلى 8 ملايين وحدة، وهو رقم يمثل أقل من 10% من إجمالي إنتاج هواتف آيفون خلال دورة الإطلاق. ويعكس ذلك توجه الشركة لاختبار السوق بحذر قبل التوسع في الإنتاج.



رغم التحديات التقنية التي ترافق تطوير أول هاتف آيفون قابل للطي، تبدو آبل متمسكة بخططها الزمنية، مع احتمالية تقديم iPhone Fold جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 18 Pro خلال سبتمبر المقبل. ومع بدء الإنتاج التجريبي، تقترب الشركة خطوة إضافية نحو دخول سوق الهواتف القابلة للطي بشكل رسمي.





