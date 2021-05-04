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الثلاثاء، 04-05-2021 01:24 م

إنجاز عربي غير مسبوق.. مدينتان تدخلان قائمة أسرع شبكات '5G' حول العالم

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الوكيل الاخباري - نشرت شركة الخرائط اللاسلكية "Opensignal" نتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس "5G" وسرعتها في العالم، مبينة وجود مدينتان عربيتان ضمن قائمة أسرع الشبكات حول العالم.

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وأظهرت البيانات، التي نشرتها "Statista"، وجود مدينتان عربيتان في قائمة أسرع شبكات "5g" حول العالم وهما الرياض السعودية ودبي الإماراتية.

 

واحتلت مدينة جوينجو الكورية الجنوبية المركز الأول وتبعتها هينشو سيتي التيوانية، ثم الرياض السعودية، فدبي الإماراتية، تليها طوكيو اليابانية.


وتبين من خلال التحليل أن تجربة الجيل الخامس في المدن الرائدة كانت أفضل بكثير من المتوسط الوطني في تلك الدول، حيث تتمتع مدينة، تحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر مدن كوريا الجنوبية، بأسرع شبكة جيل خامس مقارنة بأي مدينة في جميع أنحاء العالم، ويمكن لسكانها الاستمتاع بمتوسط سرعة تنزيل مذهل يبلغ 415.6 ميغابت في الثانية. وهذا أسرع بنسبة 15% من متوسط السرعات في كوريا الجنوبية.


فيما تفتخر مدينة هيسنتشو في تايوان بثاني أسرع سرعة تنزيل 5G عند 360.1 ميغابت في الثانية، وتحتل العاصمة السعودية، الرياض، المركز الثالث بمعدل 317.3 ميغابت في الثانية. وتعد الرياض من بين 3 عواصم فقط ضمن قائمة المدن ذات شبكات "5G" الأسرع في العالم، وتدخل قائمة العشرة الأوائل إلى جانب دبلن وطوكيو.

 

سبوتنيك

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