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الأحد، 14-11-2021 01:39 م

إنستاجرام اقتربت من إطلاق اشتراكات صناع المحتوى

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الوكيل الإخباري - تستعد شركة إنستاجرام لإطلاق اشتراكات صناع المحتوى في اختبارات واسعة. ويأتي ذلك بعد أن قالت في وقت سابق من هذا العام إنها تستكشف فكرة اشتراكات صناع المحتوى، وتم اكتشافها لاحقًا وهي تطور ميزة من شأنها أن تقدم قصصًا حصرية كانت مرئية فقط لاشتراكات صناع المحتوى.

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وأضافت المنصة مؤخرًا خيارات الشراء داخل التطبيق إلى تطبيقها في الولايات المتحدة والمخصص لـ اشتراكات إنستاجرام.


ويتتبع كل من Sensor Tower و Apptopia النظام الإيكولوجي لتطبيقات الأجهزة المحمولة. الذي يتضمن مراقبة حركات الرسم البياني ومشاركة التطبيق وجمع بيانات استخبارات تسويق التطبيقات، من بين أشياء أخرى. ولكن يتتبعون أيضًا التغييرات الأخرى الأقل وضوحًا التي تميل التطبيقات إلى إجرائها. مثل إعادة كتابة أوصاف متجر التطبيقات، أو تبديل لقطات الشاشة أو إضافة خيار مشتريات جديدة داخل التطبيق إلى قوائم المتجر.

 

ويمكن أن تساعد هذه التغييرات في بعض الأحيان في الإشارة إلى الميزات القادمة. على سبيل المثال، من خلال تتبع خيارات الشراء داخل التطبيق المضافة حديثًا، تمكن مراقبو المتجر من تحديد الإطلاق القادم لخدمة الاشتراك المتميزة عبر تويتر المسماة Twitter Blue قبل وصولها.


وبالمثل، فمن المحتمل أن تشير إضافة خيارات الشراء الجديدة داخل التطبيق المسماة Instagram Subscriptions إلى الإطلاق الأوسع القادم لمنصة صناع محتوى إنستاجرام القائمة على الاشتراك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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