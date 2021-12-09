إنستاجرام تدافع عن إنجازاتها في مجال أمان المراهقين

الوكيل الإخباري - خلال جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ حول الأضرار التي لحقت بالشباب الذين يستخدمون التطبيق، قال رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، إن الشركة تعمل على نسخة من خلاصتها تظهر مشاركات المستخدمين بترتيب زمني، على عكس خوارزمية الترتيب الحالية التي تفرز المشاركات بناءً على تفضيلات المستخدم.

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وتعتبر خلاصة الشركة المصنفة خوارزميًا، التي تم تقديمها في عام 2016 ومن ثم تحديثها في عام 2017 لتتضمن مشاركات موصى بها، غير مرغوبة على نطاق واسع من قبل المستخدمين الذين يفضلون ظهور المشاركات في الوقت المناسب.



وتستخدم الخلاصة الحالية الذكاء الاصطناعي لإنشاء ما تعتبره إنستاجرام خلاصة أكثر تخصيصًا، بناءً على نشاط المستخدمين. ولكن ظلت غير شعبية بشكل عام بين شريحة كبيرة من المستخدمين، بالرغم من تأكيدات الشركة بخلاف ذلك.

وظهر موسيري أمام اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ حيث استجوبه أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مشكلات سلامة الأطفال في التطبيق، مدفوعة جزئيًا بتصريحات فرانسيس هوجين، التي قدمت مستندات داخلية تشير إلى أن الشركة كانت على علم بأن تطبيقها قد يكون ضارًا للمراهقين.



وخلال شهادته، اقترح موسيري إنشاء هيئة صناعية من شأنها تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بمعالجة بيانات الأطفال والضوابط الأبوية للمساعدة في الحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت.



وتتلقى الهيئة مدخلات من الآباء والمنظمين والمجتمع المدني لإنشاء معايير وحماية عالمية. وقال موسيري إن المنصات تحتاج إلى اكتساب الحماية المنصوص عليها في القسم 230 من قانون آداب الاتصالات باتباع هذه المعايير.



وبدا أعضاء مجلس الشيوخ متشككين في أن مثل هذه الهيئة الصناعية يمكن أن تكون فعالة. وانتقد السيناتور ريتشارد بلومنتال، الذي دعا إلى اتخاذ تدابير بشأن سلامة الأطفال عبر الإنترنت عبر معالجة المخاوف حول إنستاجرام، اقتراح موسيري للتنظيم الذاتي وقال: التنظيم الذاتي على أساس الثقة لم يعد حلاً قابلاً للتطبيق.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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