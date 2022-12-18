إنستغرام تتيح استعادة الوصول إلى حسابك المخترق بسهولة أكبر

الوكيل الإخباري - قد يكون فقدان الوصول إلى حساب إنستغرام أمراً محبطاً للغاية، وخاصة إذا تم اختراق حسابك. ولجعل عملية الاسترداد أسهل وأقل إرهاقاً، أنشأت إنستغرام وجهة جديدة وشاملة يمكن من خلالها الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالوصول إلى الحساب الشخصي وحلها.



وإذا لم يعد بإمكانك تسجيل الدخول إلى حساب إنستغرام الخاص بك، فأنت بحاجة إلى فتح متصفح على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك والانتقال إلى: "Instagram.com/hacked". هناك، يمكنك تحديد ما إذا كنت قد تعرضت للاختراق أو نسيت كلمة المرور أو فقدت الوصول إلى المصادقة الثنائية أو إذا تم تعطيل حسابك.



وبناءً على الخيار الذي تختاره، سيقدم لك الموقع سلسلة من الخطوات التي ستتمكن من خلالها من استعادة وصولك إلى الحساب. وفي حالة وجود حسابات متعددة، ستتمكن من تحديد الحساب الذي يحتاج إلى دعم.



وأعلنت إنستغرام أيضاً أن خيار مطالبة أصدقائك بتأكيد هويتك إذا فقدت الوصول إلى حسابك قد تم إطلاقه رسمياً. والآن، إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول، فيمكنك تحديد اثنين من أصدقائك على إنستغرام لتأكيد هويتك. وعندما يؤكد أصدقاؤك أن الحساب يخصك، ستستعيد الوصول إليه.



وكشفت منصة التواصل الاجتماعي أيضاً أنها تختبر طرقاً جديدة لمنع القرصنة قبل حدوثها. على سبيل المثال، تعمل المنصة حالياً على تطوير طريقة لإعلامك إذا كان الحساب الذي ينتحل شخصية شخص آخر يطلب متابعتك. أيضاً، في الأشهر المقبلة، ستصدر إنستغرام ميزة ستحذرك إذا أرسل لك حساب ينتحل شخصية شركة رسالة مباشرة (DM).



وتعرض إنستغرام الآن أيضاً شارة التحقق - علامة الاختيار الزرقاء التي توضح إمكانية الوثوق بحساب ما - في المزيد من الأماكن عبر نظامه الأساسي. ويمكنك الآن مشاهدة شارات زرقاء تم التحقق منها في "القصص والرسائل المباشرة"، وستتوفر قريباً في الخلاصة أيضاً.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

