إنستغرام تتيح لك تثبيت ثلاث منشورات في حسابك

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستغرام أنها تتيح للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى ثلاث منشورات، بما في ذلك الصور أو Reels، في الجزء العلوي من شبكة ملفاتهم الشخصية، كما لو كنت نشرتها مؤخرًا.

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وتقول الشركة إن الميزة الجديدة تمنح المبدعين مزيدًا من المرونة للتعبير عن أنفسهم في ملفاتهم الشخصية.



ويأتي الإصدار الرسمي بعد أن أكدت فيه المنصة في شهر أبريل أنها كانت تختبر الميزة. ويتم طرح إمكانية تثبيت المشاركات عالميًا لجميع المستخدمين بدءًا من الآن.



ويمكنك تثبيت منشور بالانتقال إلى صورة معينة أو Reel والنقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا وتحديد تثبيت في ملفك الشخصي. وبمجرد القيام بذلك، يظهر المنشور أعلى شبكة ملفك الشخصي.



وعند العودة إلى ملفك الشخصي، ترى مشاركتك في الزاوية العلوية اليسرى من الشبكة مع رمز دبوس أبيض. وإذا قررت إضافة منشور أو Reel أخرى، فإنه يتم إزاحة أي منشورات مثبتة إلى اليمين.



وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، في مقطع فيديو نشر عبر قنواته الاجتماعية حول الميزة الجديدة: ملفك الشخصي هو مساحتك. ونتيجة لذلك نحن نبحث عن المزيد من الطرق لمنحك التحكم في هذه التجربة.



وتعد القدرة على تثبيت منشور معين في ملفك الشخصي ميزة مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في إبراز منشوراتهم المفضلة التي قد تكون غير ظاهرة بسبب وجودها في أسفل شبكة الصور.



ويمكن أن تكون الميزة مفيدة أيضًا لصناع المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر ولكن يريدون إبراز منشور معين.



ولدى المستخدمين حاليًا خيار تثبيت القصص في ملفهم الشخصي. ولكن هذه الميزة الجديدة توسع هذه القدرة على النشر.

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