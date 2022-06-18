إنستغرام تجري تغييرات على الصور والتنقل

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستعرام أنها تبدأ باختبار إصدار جديد من خلاصتها بوضع ملء الشاشة، على غرار تيك توك، الذي يهدف إلى تحسين طريقة ظهور الصور بهذا التنسيق الجديد.

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وقالت الشركة إنها تستخدم هذه التجربة أيضًا لتجربة التغييرات على شريط التنقل أسفل تطبيق إنستغرام، حيث تضيف قريبًا اختصارات لإنشاء منشور والوصول إلى الرسائل.



وكانت إنستغرام قد غيرت في عام 2020 موقع زر الإنشاء عندما أعطت الموقع الرئيسي في وسط شريط التنقل لـ Reels. بينما وضعت زر الإنشاء في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق.



وقد يكون الاختيار قد أفاد إنستغرام من خلال توجيه المستخدمين إلى Reels. ولكن ربما يكون هذا قد أدى إلى ثني المستخدمين عن إنشاء منشور سريع.



وتشير حقيقة أن المنصة تختبر الآن إعادة الزر إلى شريط التنقل إلى أنها تشهد انخفاضًا في إنشاء المحتوى الجديد، حيث يقوم المزيد من الأشخاص بتحويل وقتهم وطاقتهم إلى تيك توك.



وبالإضافة إلى إخفاء التعليقات، عرض التنسيق المحدث كل المحتوى بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، بما في ذلك الصور المربعة الكلاسيكية والصور الأفقية.



وبالنسبة إلى تلك الصور التي لا تتلائم مع الخلاصة بشكل صحيح، فقد طبقت إنستغرام حدود متدرجة غير واضحة لجعلها تنسجم.



ولكن العديد من المستخدمين لم يكونوا معجبين بهذا التغيير. وشرحوا السبب في ردودهم على مشاركات آدم موسيري حول التحديث.

كما كان هناك مشكلة أخرى في الاختبار السابق تتمثل في وجود مساحة بيضاء بين المشاركات في الخلاصة.



وجعل هذا الأمر الخلاصة تبدو وكأنها تقاطع بين خلاصة تيك توك بوضع ملء الشاشة والخلاصة التقليدية على غرار البطاقة حيث تم فصل المشاركات. كما قال المستخدمون أيضًا إن التنسيق الجديد جعل الخلاصة تبدو أكثر تشوشًا نتيجة لذلك.

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