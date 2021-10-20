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الأربعاء، 20-10-2021 02:26 م

إنستغرام تحاول التركيز على المشاركة الجماعية

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الوكيل الإخباري - أضافت منصة إنستغرام طريقة جديدة للمستخدمين للتعاون في منشورات الخلاصة و Reels. كما تضيف أيضًا بعض الميزات الجديدة التي تركز على الموسيقى والمتوافقة مع AR للمساعدة في تشجيع المشاركة الموسيقية ضمن تجربة IG.

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وأعلنت المنصة عن Collabs، وهي ميزة جديدة تتيح لمستخدمين مشاركة ملكية منشور موجز واحد أو Reel. ويتمكن المستخدمون الآن من دعوة الآخرين من شاشة وضع العلامات في مؤلف المنشور للتعاون.

ويتم تنبيه المستخدمين إلى طلبات التعاون من خلال نافذة منبثقة داخل التطبيق، التي توضح أيضًا أنه، في حالة قبولها، تظهر هذه المشاركة التعاونية عبر شبكات ملف تعريف المستخدمين، وتظهر لكل جمهور في التطبيق (بناءً على معلمات الخوارزمية العادية).

 

ويظهر كلا المستخدمين أيضًا في المنشور النهائي، ويتمكن كل منهما من الوصول إلى الإحصاءات العضوية، بما في ذلك عدد مرات المشاهدة، مثل الأعداد، وما إلى ذلك.


وتحرص المنصة على الإشارة إلى أن هذه ليست طريقة للمشاركة في إنشاء المحتوى، بل للمشاركة في تأليف منشور أو Reels.


وهذا أمر منطقي، لأن المنشور يأتي من صانع محتوى واحد ولكن الرسالة الأساسية هنا هي أن هذه ليست عملية نشر تعاونية، مثل منشور شراكة العلامة التجارية، ولكن وسيلة لوضع علامة على الأصدقاء وزيادة الوصول إلى الحد الأقصى بين الاتصالات المشتركة في التطبيق.


ويعد خيار Duet الخاص بمنصة تيك توك أسلوبًا أكثر وضوحًا في هذه المجال وتطالب تيك توك المستخدمين أيضًا بوضع علامة على الآخرين في التسمية التوضيحية لمقاطعهم لبناء المشاركة (تتضمن Reels أيضًا مطالبة Tag friends)

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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