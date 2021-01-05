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الثلاثاء، 05-01-2021 11:32 ص

إنستغرام تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" يختبر حاليا تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "إنستغرام" يختبر تقنية جديدة لتصفح "القصص" بصورة أسهل كثيرا على نسخة "سطح المكتب".

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وستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلا من الظهور في مربع واحد، فيما تم جعل الانتقال سهلا وبنقرة واحدة فقط.


وقال مسؤولو إنستغرام إن الاختبار سيكون متاحا لمجموعة صغيرة من مستخدمي التطبيق، على أن يتم توفيره على نطاق أوسع في موعد لاحق.

 

سبوتنيك

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