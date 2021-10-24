إنستغرام تريد زيادة شراكات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية

الوكيل الإخباري - تختبر منصة إنستغرام بعض خيارات تحقيق الدخل الجديدة لصناع المحتوى، وذلك بهدف مساعدة أبرز مستخدميها في زيادة الأرباح المحتملة إلى أقصى حد من خلال ترتيبات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.



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وهناك أولاً مجلد رسائل “الشراكات” الجديد داخل الرسائل المباشرة.، الذي يمثل مساحة مخصصة لتتبع فرص المحتوى المدعوم.





وجنبًا إلى جنب مع مجلدي “أساسي” و “عام” و “الطلبات”، تختبر المنصة أيضًا قسم “رسائل الشراكة” الجديد في صندوق الوارد.



وتتم تصفية هذه الرسائل من خلال منصة مدير العلامة التجارية Collabs عبر فيسبوك، أو عبر خيار بحث جديد عن العلامة التجارية، مما يسهل التواصل مع صناع المحتوى الذين يتابعون حساب علامتهم التجارية أو أبلغوا بأنهم منفتحون على العمل معهم.



وهذا يعني أيضًا أن جميع العلامات التجارية التي تتواصل عبر هذا المجلد تلتزم بسياسات تحقيق الدخل من الشريك، كمؤهل لأدوات الاتصال الجديدة.



كما تجرب المنصة أيضًا خيار واجهة متجر رقمي جديد لصناع المحتوى الذين يشاركون في برنامج الشركاء التابعين لها. ويوفر ذلك طريقة أخرى للمبدعين الفرديين للترويج للمنتجات المدعومة لجمهورهم.



ويتمكن صناع المحتوى الآن بشكل أساسي من إنشاء متاجرهم الخاصة للمنتجات التي يعتمدونها. ويوفر ذلك المزيد من فرص الظهور للعلامات التجارية، والمزيد من خيارات مشاركة الأرباح لصناع المحتوى.

ويمنح الخيار العلامات التجارية القدرة على الوصول إلى المجتمعات النشطة لهؤلاء المستخدمين ويتم حاليًا اختبار الخيار مع صناع المحتوى الأمريكيين الذين يشاركون في برنامج الشراكة الأصلي للمنصة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية