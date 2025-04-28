إنستغرام تطلق تطبيق "Edits" لتحرير الفيديوهات باحترافية عالية

الوكيل الإخباري- في مفاجأة لمستخدميها، أعلنت منصة إنستغرام عن إطلاق تطبيق جديد باسم "Edits"، الذي يهدف إلى تحرير الفيديوهات باحترافية عبر الهواتف المحمولة وتعزيز صناعة المحتوى. يأتي هذا الإطلاق بعد ثلاثة أشهر من الإعلان الأول عنه.

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ويتميز التطبيق بأدوات تحرير متقدمة وسرعة عالية، بالإضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحريك الصور الثابتة وتحسين المحتوى المرئي. يشمل التطبيق خيارات متعددة مثل التحكم الكامل في إعدادات الكاميرا (الدقة، معدل الإطارات، والمدى الديناميكي)، ويمكن للمستخدمين تسجيل فيديوهات عالية الجودة تصل إلى 10 دقائق، وهي مدة أطول من المدة التي توفرها منصة إنستغرام.



كما يحتوي التطبيق على ميزات أخرى مثل تحريك الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى فيديوهات حية، والتحكم في مفاتيح الحركة (Keyframing) لتعديل موقع المقطع بدقة، إضافة إلى أدوات التعديل الجمالية، وخلفية الشاشة الخضراء، ومكتبة الموسيقى، وتأثيرات صوتية وبصرية، وفلاتر، وملصقات، وخطوط متنوعة.



من بين المزايا الأخرى، يمكن تحسين جودة الصوت من خلال إزالة الضوضاء الخلفية، إضافة ترجمات فورية قابلة للتعديل، وحفظ الملاحظات الإبداعية. كما يتيح التطبيق للمستخدمين حفظ الفيديوهات ومشاركتها مباشرة على إنستغرام وفيسبوك أو تصديرها إلى منصات أخرى دون علامة مائية.



بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تطبيق "Edits" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد"، ويشمل لوحة تحليلات فورية لمتابعة أداء الفيديوهات ومعدل التفاعل من المتابعين وغير المتابعين.