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الثلاثاء، 06-10-2020 12:23 م

إنستغرام تطلق تقنيات جديدة لمكافحة التنمر

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الوكيل الاخباري - أطلقت منصة التواصل المصور "إنستغرام" ميزات وتقنيات جديدة لمكافحة التنمر، وتشجيع مستخدميها على التعامل بلطف مع بعضهم البعض.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التقنيات الجديدة ستوقف انتشار أي تعليق بغيض يتضمن كلمات بذيئة أو دنيئة، وتحذر المستخدم من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته.

وتستمر تحذيرات إنستغرام حتى تصل إلى إيقاف حسابات المستخدمين بصورة نهائية.


كما قدمت "إنستغرام" أيضا تقنية جديدة تسمح لمن يتعرضوا للتنمر، بأن يخفوا تلقائيا أي تعليقات مشابهة لهذا التعليق الذي يحتوي على كلمات مسيئة لهم.


وتتزامن تلك التقنيات مع احتفالية "إنستغرام"، المملوكة لشركة "فيسبوك" بمرور 10 سنوات كاملة على إطلاقها للمرة الأولى.


 

 

المصدر : سبوتنك 


 




 

 


 

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