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الأربعاء، 27-01-2021 11:36 ص

إنستغرام تطلق ميزة احترافية للمؤثرين ورجال الأعمال

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الوكيل الإخباري _ طرحت منصة إنستغرام ميزة جديدة تستهدف أصحاب الأعمال والمؤثرين، حيث اطلقت لوحة تحكم احترافية جديدة، تجمع جميع أدوات العمل الخاصة بالتطبيق في مساحة مخصصة داخله، وتعتبر لوحة التحكم الاحترافية الجديدة إضافة مخصصة لأي شخص يستخدم إنستغرام بشكل احترافي ومتاحة للمبدعين وحسابات الأعمال.

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حيث ركزت الشركة لاول مرة على جميع أدوات أعمالها في مكان واحد، وتعرض لوحة التحكم الاحترافية الجديدة تحليلات الحساب والارتباط بالبرامج التعليمية والمقالات المفيدة الأخرى.


وتعتبر اللوحة بمثابة واجهة للمساعدة في تتبع أدائك والوصول إلى الأدوات الاحترافية، وتساعدك على اتخاذ القرارات الأفضل لتنمية أعمالك والبقاء على اطلاع على المنصة.


وحسبما اشار انستغرام : "أكثر من 82 مليون حساب زارت مركز الموارد الاحترافية الذي أطلقته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بصفته مكانا مركزيا واحدا للوصول إلى الميزات، بما في ذلك الشارات وأدوات المحتوى التي تحمل علامة تجارية ومتجر ”إنستجرام“ و Instagram Checkout".


المصدر : إرم نيوز 



 




 

 


 

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