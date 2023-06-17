السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 04:38 م

إنستغرام تُطلق ميزة القنوات عالمياً

انستغرام


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا Meta عن إطلاق ميزة القنوات Channels في إنستغرام للمستخدمين في كافة أنحاء العالم، وفقًا لما ذكرته الشركة في منشور لها عبر موقعها الرسمي.

اضافة اعلان

 

وكانت ميتا قد كشفت عن هذه الميزة أول مرة قبل أربعة أشهر في شباط الماضي، لكنها كانت متوفرة فقط لدى بعض المستخدمين في عدد محدود من الدول، مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، قبل الإعلان عن إطلاقها عالميًا للجميع.

 

وتتيح ميزة القنوات في إنستغرام إمكانية إرسال تحديثات ورسائل لعدد كبير من المتابعين داخل القنوات، حيث تدعم الميزة إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والاستطلاعات، والتفاعلات، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وسيكون النشر في القنوات مقتصرًا على مالكيها فقط، أما المتابعون فليس لهم إلا التفاعل مع المحتوى أو المشاركة في استطلاعات الرأي، ولن يكون بإمكانهم التعليق على المحتوى داخل القنوات.

وأوضحت ميتا أنه بمجرد إنشاء القناة وإرسال أول رسالة فيها، سوف يصل للمتابعين إشعار لمرة واحدة من أجل حثهم على الانضمام للقناة، ويمكن ﻷي مستخدم الانضمام للقنوات، إلا أن المتابعين فقط سوف تصلهم تنبيهات عند إضافة محتوى جديد داخل القناة.

وتتيح ميتا للمستخدمين التحكم في الإشعارات الواردة من القنوات، كما توفر خيار كتم القنوات، وكذلك المغادرة في حال أرادوا ذلك.

ومن جهة أخرى، ستوفر ميتا ﻷصحاب القنوات من منشئي المحتوى خيارات مختلفة لإدارة القناة مثل إضافة مديرين آخرين لإدارة الأعضاء، ومشاركة رابط القناة إلى القصص لتشجيع المتابعين على الانضمام إليها، وغيرها.

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

حملة ضخمة للتجسس الإلكتروني.. وأصابع الاتهام تشير للصين

4422157

غوغل تمنع موظفيها من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي

196270

عطل عالمي يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

شات-جي-بي-تي-0

دراسة غير متوقعة.. عدد مستخدمي ChatGPT أقل مما نتوقع

76567yftg

ميتا ترفض التحذيرات.. نموذج شبيه بالبشر يعالج الصور بدقة

_103583446_1a.gettyimages-458969127

لا وقت لديك لزيارة المتاجر؟ يمكنك الآن "تجربة الملابس افتراضياً"

أخبار متعلقة
196270

عطل عالمي يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

76567yftg

ميتا ترفض التحذيرات.. نموذج شبيه بالبشر يعالج الصور بدقة

333027_1_1684081323

واتس آب يختبر خيار الإشعارات لميزة القنوات الجديدة

تطبيق واتساب

هام لمستخدمي "واتس آب".. ميزة مفيدة للكثير

LYNXMPEJ4N0JH_L

شركة 'ميتا تبدأ جولة لتسريح آلاف الموظفين