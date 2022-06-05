إنستغرام تطلق ميزة جديدة تساعد في العثور على الأطفال المختطفين

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستاجرام عن إطلاق تنبيهات آمبر Amber Alerts أو طوارئ اختطاف الأطفال داخل التطبيق للسماح للمستخدمين بمشاهدة ومشاركة إشعارات الأطفال المفقودين في منطقتهم.

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وباستخدام هذه الميزة الجديدة، إذا تم تنشيط تنبيه آمبر بواسطة وكالات تطبيق القانون وكنت في منطقة البحث المحددة، فإنه يظهر التنبيه الآن في خلاصة إنستاجرام.



ويتضمن التنبيه معلومات حول الطفل المفقود، بما في ذلك صورة ووصف وموقع الاختطاف وغيرها من المعلومات المتاحة المعروفة في ذلك الوقت.



ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة التنبيه مع الأصدقاء عبر إنستاجرام لنشر الخبر بشكل أكبر.



وتقول الشركة: إذا تلقيت تنبيه آمبر عبر المنصة، فإن هذا يعني أن هناك بحثًا نشطًا عن طفل مفقود بالقرب منك، وذلك بالنظر إلى التنبيهات نادرة ومخصصة لمناطق البحث.



وتوضح المنصة أنها تستخدم المعلومات المتاحة أجل تحديد الشخص الذي يتم عرض التنبيهات له، مثل المدينة المدرجة في حساب المستخدم وعنوان IP وخدمات الموقع، إذا كانت قيد التشغيل.



وبحسب الشركة، تتوفر خدمة تنبيهات آمبر بالكامل في الأسبوعين المقبلين في 25 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وتقول إنستاجرام إنها تتطلع إلى توسيع خدمة تنبيهات آمبر إلى المزيد من البلدان.

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