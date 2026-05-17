إنستغرام تطلق ميزة جديدة .. تعرف عليها

05:42 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت منصة Instagram ميزة جديدة تحمل اسم "لحظات" (Instants)، تعيد من خلالها فكرة الصور المؤقتة بطريقة أبسط وأسرع، مع التركيز على المشاركة العفوية بين الأصدقاء.





وتتوفر الميزة داخل تطبيق “إنستغرام” الرئيسي، إضافة إلى تطبيق منفصل جديد يحمل الاسم نفسه، حيث تتيح للمستخدمين التقاط صور وإرسالها بشكل مباشر لتختفي بعد مشاهدتها.



وتعتمد “لحظات” على مشاركة الصور الفورية دون إمكانية استخدام الفلاتر أو تعديل الصور، كما لا تسمح برفع صور قديمة من معرض الهاتف، إذ يجب التقاط الصورة مباشرة عبر كاميرا التطبيق، مع إمكانية إضافة وصف نصي فقط.



ويمكن للمستخدم اختيار مشاركة الصور مع “الأصدقاء المقربين” أو “المتابعين المتبادلين”، كما توفر الميزة زر “تراجع” لفترة قصيرة يتيح إلغاء الإرسال قبل مشاهدة الصورة.



وتحتفظ المنصة بنسخة من الصور داخل أرشيف خاص لمدة تصل إلى عام، مع إمكانية تحويلها لاحقاً إلى “قصة” بعد تجميعها على شكل ملخص.



كما أتاحت “إنستغرام” إمكانية إخفاء “اللحظات” مؤقتاً في حال كثرة الإشعارات، عبر التحكم بها من داخل صندوق الرسائل المباشرة.



وأكدت المنصة أن الميزة الجديدة تخضع لإعدادات الخصوصية والأمان نفسها الموجودة داخل التطبيق، بما في ذلك أدوات الحظر وكتم الحسابات، إلى جانب ميزات الرقابة الأبوية الخاصة بحسابات المراهقين.





