إنستغرام قد تسمح لك بالرد على القصص بالرسائل الصوتية

الوكيل الإخباري - تختبر منصة إنستغرام خلاصة جديدة متكاملة من شأنها التخلص من شريط القصص العلوي، وتقدم كل شيء في واجهة مستخدم بوضع ملء الشاشة وقابلة للتمرير.



قدمت المنصة مؤخرًا إبداءات الإعجاب الخاصة كطريقة إضافية للتفاعل مع القصص. ويبدو أن الشركة قد تضيف قريبًا طريقة أخرى للرد على المقاطع والصور المؤقتة من أصدقائك.



ووفقًا للمطور أليساندرو بالوزي، تعمل المنصة على السماح للأشخاص بإرسال رسائل صوتية ردًا على القصص. وشارك بالوزي لقطة شاشة لميزة الواجهة الجديدة.

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وعندما قدمت المنصة إبداءات الإعجاب الخاصة بالقصص، قالت إن الدافع هو تقليل فوضى صندوق الرسائل. وقد تتعارض إضافة خيار إرسال رسائل صوتية مع هذه الفلسفة. ولكن تجعل من السهل القيام بشيء يمكنك القيام به داخل التطبيق.

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