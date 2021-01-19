الثلاثاء 19-01-2021
الوكيل الاخباري

بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم الأزرق نهاية الأسبوع الجاري

الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

مركز الأزمات يحذر من مخاطر مصاحبة للمنخفض الجوي

الدفاع المدني يتعامل مع 75 حادث انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

الملك وولي العهد يودعان الرئيس المصري

الحجاوي يوضح آلية عمل لقاح كورونا

توضيح حكومي حول اعادة فتح قاعات الافراح وقطاعات اخرى

صحة جرش لـ الوكيل: أكثر من 200 شخص تلقوا اللقاح

صحة البلقاء لـ الوكيل: 783 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وموعد اعلان نتائج التوجيهي

الثلاثاء، 19-01-2021 12:08 م

إنستغرام يتصدر قائمة أسوأ المواقع تأثيراً على الصحة النفسية

20201010_1602360858-958 (Custom)


الوكيل الإخباري _ كشفت دراسة جديدة عن احصائيات تثبت أنّ موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يتصدر قائمة الأَسْوَأ بين منصّات التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب تأثيره على الصحة النفسية للشباب .

اضافة اعلان
 

حيث أكّدت الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للصحة العامة بلندن شيرلي كرام على أنّ

 

حيث اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا في حياة الشباب اليومية ، واشارت الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للصحة العامة بلندن شيرلي كرام الى ان فكرة التخلّي عن مواقع التواصل أصبحت بعيدة ولا تخطر على بال مستخدميها الآن، فمواقع التواصل الاجتماعي باتت ذات تأثير كبير على كل شيء في حياتنا اليومية. تتسع قاعدة مستخدميها يوميًا وهذا مُلاحظ بشدة.


واضافت : “بالرغم من أنّ الهدف الأول لابتكار هذه المواقع هو تواصل وتقارب الأشخاص معاً، إلّا أنّها تسبّبت بالضرر للكثير من مستخدميها، سواء في حياتهم الأسرية، أو العملية، أو حتى على صحتهم النفسية”.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (Custom)

ميزة جديدة للحفاظ على بطارية هاتفك!

5ccb186d021b4c0594462243 (Custom)

كيفية الوصول إلى ميزات Gmail الجديدة قبل الآخرين

download

منافس كروم.. محرك بحث شهير يتخطى 100 مليون عملية بحث يوميا

messenger-1-1280x720 (Custom)

توضيح لماذا يجب التوقف عن استخدام تطبيق مسنجر 'فيسبوك'!

b10c07a4-ce03-4960-88df-5034f23d325f_16x9_1200x676 (Custom)

فيسبوك أشد فتكاً بالخصوصية من واتساب

42824 (Custom)

جوجل تطلق تحديثا تاريخيا لـ Google Maps

أخبار متعلقة
20190213042606969

إنستغرام تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب

pandasecurity-instagram-listening-1100x825

هل يمكنك معرفة من زار حسابك في إنستغرام؟

_114388751_p08rdyds-1

3 تطبيقات شهيرة تقلد مقاطع فيديو تيك توك في 2020

img-2508554983

4 طرق تتيح لك إضافة المزيد من الصور إلى القصص في إنستغرام