إنستغرام يتصدر قائمة أسوأ المواقع تأثيراً على الصحة النفسية

الوكيل الإخباري _ كشفت دراسة جديدة عن احصائيات تثبت أنّ موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يتصدر قائمة الأَسْوَأ بين منصّات التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب تأثيره على الصحة النفسية للشباب .

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حيث أكّدت الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للصحة العامة بلندن شيرلي كرام على أنّ

حيث اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا في حياة الشباب اليومية ، واشارت الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للصحة العامة بلندن شيرلي كرام الى ان فكرة التخلّي عن مواقع التواصل أصبحت بعيدة ولا تخطر على بال مستخدميها الآن، فمواقع التواصل الاجتماعي باتت ذات تأثير كبير على كل شيء في حياتنا اليومية. تتسع قاعدة مستخدميها يوميًا وهذا مُلاحظ بشدة.



واضافت : “بالرغم من أنّ الهدف الأول لابتكار هذه المواقع هو تواصل وتقارب الأشخاص معاً، إلّا أنّها تسبّبت بالضرر للكثير من مستخدميها، سواء في حياتهم الأسرية، أو العملية، أو حتى على صحتهم النفسية”.

المصدر : الامارات نيوز





