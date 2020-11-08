إنستغرام يتصدى للتعليقات المسيئة

الوكيل الإخباري _ في خطوة لمحاربة التنمر والإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، كشف القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن استخدامه سياسة جديدة لـ "إخفاء" التعليقات السلبية على المنشورات .

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وحسبما جاء في بيان صادر عن "إنستغرام" :"في الأيام القليلة الماضية بدأنا باختبار ميزة جديدة ستعمل على إخفاء بعض التعليقات التي أبلغ بعض المستخدمين أنها غير ملائمة، من خلال أبحاثنا عرفنا أن المستخدمين يحتاجون لمزيد من الشفافية.. التعليقات المخفية لن يتم حذفها بل أخفاؤها فقط، ولرؤيتها يجب على المستخدم النقر فوق خيار عرض التعليقات المخفية".



كما انه سيتم إرسال تحذيرات للمستخدمين الذين يلاحظ أنهم يحاولون كتابة تعليقات مسيئة على المنشورات بشكل متكرر ، وقبل أن ينشر هؤلاء المستخدمون تعليقاتهم ستصلهم رسائل من "إنستغرام" تنبههم إلى "أن تعليقهم قد يكون مخالفا لسياسة شبكة التواصل الاجتماعي وربما يتم إخفاؤه".

المصدر : روسيا اليوم

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